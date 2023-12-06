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  4. Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024
Испания
06 декабря 2023, 12:19 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:32
1190
3

Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024

Тибо будет готовиться к полноценному возвращению в следующем сезоне

06 декабря 2023, 12:19 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:32
1190
3
Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит Евро-2024, чтобы восстановиться после травмы передней крестообразной связки, полученной в августе.

Ранее была информация о том, что Куртуа сможет вернуться в апреле или мае этого сезона, исходя из сроков, но, похоже, Куртуа ставит в приоритет уже следующий сезон.

RadioMarca сообщает, что Куртуа известил «Реал» о том, что не поедет с Бельгией на Евро этим летом, чтобы поработать над достижением полной физической формы вместе с тренером вратарей Луисом Льописом.

Отметим, что в прошлом были сообщения о напряженности в коллективе бельгийской сборной, что также могло сыграть свою роль в принятии решения.

Сейчас основным вратарем «Реала» считается Кепа Аррисабалага. Он пропустил 5 матчей из-за травмы, в этом время ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин. Тем не менее, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти ясно дал понять, что дальше будет играть Кепа.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Евро-2024 сборная Бельгии по футболу
Источник Twitter
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Андрей Залищук
ну прям все складаться на користь України
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Sheva19
Потихеньку золота молодь Бельгії збираетьса на пенсіон.
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0
Sheva19
О це шанс для сбірной Украини
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0
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