Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024
Тибо будет готовиться к полноценному возвращению в следующем сезоне
Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит Евро-2024, чтобы восстановиться после травмы передней крестообразной связки, полученной в августе.
Ранее была информация о том, что Куртуа сможет вернуться в апреле или мае этого сезона, исходя из сроков, но, похоже, Куртуа ставит в приоритет уже следующий сезон.
RadioMarca сообщает, что Куртуа известил «Реал» о том, что не поедет с Бельгией на Евро этим летом, чтобы поработать над достижением полной физической формы вместе с тренером вратарей Луисом Льописом.
Отметим, что в прошлом были сообщения о напряженности в коллективе бельгийской сборной, что также могло сыграть свою роль в принятии решения.
Сейчас основным вратарем «Реала» считается Кепа Аррисабалага. Он пропустил 5 матчей из-за травмы, в этом время ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин. Тем не менее, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти ясно дал понять, что дальше будет играть Кепа.
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