Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит Евро-2024, чтобы восстановиться после травмы передней крестообразной связки, полученной в августе.

Ранее была информация о том, что Куртуа сможет вернуться в апреле или мае этого сезона, исходя из сроков, но, похоже, Куртуа ставит в приоритет уже следующий сезон.

RadioMarca сообщает, что Куртуа известил «Реал» о том, что не поедет с Бельгией на Евро этим летом, чтобы поработать над достижением полной физической формы вместе с тренером вратарей Луисом Льописом.

Отметим, что в прошлом были сообщения о напряженности в коллективе бельгийской сборной, что также могло сыграть свою роль в принятии решения.

Сейчас основным вратарем «Реала» считается Кепа Аррисабалага. Он пропустил 5 матчей из-за травмы, в этом время ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин. Тем не менее, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти ясно дал понять, что дальше будет играть Кепа.