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  4. Лунин все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
Испания
05 декабря 2023, 20:01 |
800
3

Лунин все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы

Известна сумма, которую «Челси» может получить за продажу испанского голкипера

05 декабря 2023, 20:01 |
800
3
Лунин все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

По информации источника, мадридский клуб начал переговоры с лондонским «Челси» по трансферу арендованного испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. У испанского стража ворот действующий контракт до 2025 года и ввиду этого «сливочные» попытаются выкупить его за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Twitter
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Octopus
Ждем, как папа Карло встречается с Кепкой, чтобы рассказать ему про его место в Реале, ну чтоб у Куртуа была уверенность.
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+3
Fastovec
Лунтік вже піднадоїв, а Кепа повне дно.
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+2
fifa2020
Ще довго будете спамити новинами з цим луніним? По 10 в день новин про нього! 
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+2
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