Лунин все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

По информации источника, мадридский клуб начал переговоры с лондонским «Челси» по трансферу арендованного испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. У испанского стража ворот действующий контракт до 2025 года и ввиду этого «сливочные» попытаются выкупить его за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.