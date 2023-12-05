Лунин все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
Известна сумма, которую «Челси» может получить за продажу испанского голкипера
Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.
По информации источника, мадридский клуб начал переговоры с лондонским «Челси» по трансферу арендованного испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. У испанского стража ворот действующий контракт до 2025 года и ввиду этого «сливочные» попытаются выкупить его за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.
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