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  4. Костюк рассказала, как едва не погибла во время медового месяца
WTA
28 марта 2024, 22:12 | Обновлено 28 марта 2024, 23:27
1116
3

Костюк рассказала, как едва не погибла во время медового месяца

Марта и ее муж были очень уверены в себе, когда занимались серфингом

28 марта 2024, 22:12 | Обновлено 28 марта 2024, 23:27
1116
3
Костюк рассказала, как едва не погибла во время медового месяца
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) рассказала о своем опыте занятия серфингом:

«Как-то мы занимались серфингом в Лос-Анджелесе и мой муж заметил, что в океане появились электрические скаты. Мы сразу пулей выскочили из воды, но через время мы все-таки решили вернуться, потому что подумали: если мы погибнем, то хотя бы погибнем, занимаясь любимым делом.

А потом я попробовала серфинг на Мальдивах. У нас там был медовый месяц, и я тогда на самом деле чуть не погибла. Волны были больше, чем мы думали. Они были, наверное, раз в пять больше, чем в Лос-Анджелесе. И из-за того, что это был наш второй раз, мы были слишком уверены в себе.

На Мальдивах есть места, где волна разбивается о камни. И вот меня закрутило и дважды накрыло волной, я была прямо внутри загиба волны и не могла из нее выбраться. Я практически выдохлась и действительно едва не погибла там.

На следующий день мы, конечно, снова пошли кататься на серфе, и я снова попыталась, и мне удалось встать на доску, но я все равно считаю, что это очень опасное занятие. Так что нужно выбирать время и дни, когда этим можно заниматься», – рассказала Марта Костюк.

1 ноября Костюк вышла замуж. Мужа теннисистки зовут Георгий. Свадьба прошла в Пафосе (Кипр), а в медовый месяц молодожены отправились на Мальдивы.

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Марта Костюк серфинг
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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Jeka23
Боже, яке небезпечне життя у людей... А у мене лише ракети і шахеди над головою літають кожного дня.
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+11
samird
Мені це чомусь нагадало бородатий анекдот. Одна бабця розповідає іншій: Чуєш, Петрівна, пішла я вчора в ліс по гриби, так мене там якісь покидьки згвалтували. А я і завтра піду!... 
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+7
Serhii P.
відпочинок в Лос-Анжелесі, на Мальдівах, весілля на Кіпрі  Таке враження, що для її чоловіка кордонів не існує, хоча він молода людина з українським громадянством. Але ж війна тільки для бідних ...
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+7
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