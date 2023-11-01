Другие новости01 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:56
2524
6
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
15 апреля 2023 года парень Марты Георгий сделал украинской теннисистке предложение
01 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:56
2524
6
Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 39) вышла замуж.
Мужа украинки зовут Григорий.
Свадьба прошла в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре.
15 апреля 2023 года Георгий сделал украинской теннисистке предложение.
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
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P.S. Ну, хоч не Новак