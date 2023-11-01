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01 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:56
2524
6

ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре

15 апреля 2023 года парень Марты Георгий сделал украинской теннисистке предложение

01 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:56
2524
6
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
Instagram. Марта Костюк и ее муж

Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 39) вышла замуж.

Мужа украинки зовут Григорий.

Свадьба прошла в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре.

15 апреля 2023 года Георгий сделал украинской теннисистке предложение.

ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре

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Марта Костюк свадьба фото lifestyle Кипр
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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shakhtarforewer
Вітаю! Може нарешті психіка стабілізується)
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+6
Андрей Залищук
мої вітання, дай Боже це її надихне, як свого часу Світоліну
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+4
introvert
Схоже, Марта не вловила іронії в порадах деяких вболівальників наслідувати шлях Еліни.  Чекаємо новину про декрет?
Ответить
+3
T-800
з бідної сімї мабуть ...
Ответить
0
Микола Захарченко
Щастя молодятам !  Успіхів Марті в сімейному та спортивному житті !
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0
Falko
Так він Георгій чи Григорій? Нарід хвилюється.
P.S. Ну, хоч не Новак
Ответить
0
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