Другие новости15 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:12
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ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
Таинственный незнакомец Марты – Георгий
15 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:12
1483
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Вторая ракетка Украины Марта Костюк объявила о помолвке со своим парнем.
«Три недели назад состоялась таинственная помолвка. Все было великолепно! Это случилось в Киеве, на Владимирской горке, на рассвете», – рассказала Марта для Sport.ua.
Имя таинственного незнакомца Марты – Георгий. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.
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