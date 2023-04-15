ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем

Вторая ракетка Украины Марта Костюк объявила о помолвке со своим парнем.

«Три недели назад состоялась таинственная помолвка. Все было великолепно! Это случилось в Киеве, на Владимирской горке, на рассвете», – рассказала Марта для Sport.ua.

Имя таинственного незнакомца Марты – Георгий. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.