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15 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:12
1483
0

ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем

Таинственный незнакомец Марты – Георгий

15 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:12
1483
0
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк объявила о помолвке со своим парнем.

«Три недели назад состоялась таинственная помолвка. Все было великолепно! Это случилось в Киеве, на Владимирской горке, на рассвете», – рассказала Марта для Sport.ua.

Имя таинственного незнакомца Марты – Георгий. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.

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Источник Sport.ua
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