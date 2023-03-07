Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
Украинка не стала рассказывать, кто является ее парнем
Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что ее парень является украинцем, однако не стала рассказывать детали:
– После матча (финала турнира в Остине – ред.) ты зарепостила сторис своего молодого человека. Расскажешь о нем?
– Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие. Это пока все, что я могу сказать.
Несколько лет назад Костюк встречалась с теннисистом из рф Алексеем Захаровым.
Имя и фамилия парня Костюк неизвестны, однако стоит предположить, что ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.
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