Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что ее парень является украинцем, однако не стала рассказывать детали:

– После матча (финала турнира в Остине – ред.) ты зарепостила сторис своего молодого человека. Расскажешь о нем?

– Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие. Это пока все, что я могу сказать.

Несколько лет назад Костюк встречалась с теннисистом из рф Алексеем Захаровым.

Имя и фамилия парня Костюк неизвестны, однако стоит предположить, что ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.