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  4. Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
WTA
07 марта 2023, 23:55 |
858
1

Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»

Украинка не стала рассказывать, кто является ее парнем

07 марта 2023, 23:55 |
858
1
Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что ее парень является украинцем, однако не стала рассказывать детали:

После матча (финала турнира в Остине – ред.) ты зарепостила сторис своего молодого человека. Расскажешь о нем?

– Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие. Это пока все, что я могу сказать.

Несколько лет назад Костюк встречалась с теннисистом из рф Алексеем Захаровым.

Имя и фамилия парня Костюк неизвестны, однако стоит предположить, что ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.

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Источник Большой теннис Украины
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