Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ

Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» может стать Ральф Рангник. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сейчас 65-летний специалист работает со сборной Австрии. В сезоне 2021/2022 он временно возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Роберто Де Дзерби. Однако кандидатура итальянца в руководстве клуба вызывает сомнения из-за того, что он не знает немецкого языка.

Кандидатуры Антонио Конте и Жозе Моуриньо «Бавария» не рассматривает.

Ранее Ули Хёнесс заявил, что «Баварии» будет трудно подписать Хаби Алонсо.