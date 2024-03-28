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  4. Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Германия
28 марта 2024, 20:56 |
967
0

Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ

Чемпионы Германии рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника

28 марта 2024, 20:56 |
967
0
Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» может стать Ральф Рангник. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сейчас 65-летний специалист работает со сборной Австрии. В сезоне 2021/2022 он временно возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Роберто Де Дзерби. Однако кандидатура итальянца в руководстве клуба вызывает сомнения из-за того, что он не знает немецкого языка.

Кандидатуры Антонио Конте и Жозе Моуриньо «Бавария» не рассматривает.

Ранее Ули Хёнесс заявил, что «Баварии» будет трудно подписать Хаби Алонсо.

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Бавария Ральф Рангник Роберто Де Дзерби Жозе Моуриньо Антонио Конте сборная Австрии по футболу
Источник Kicker
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