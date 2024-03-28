Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Чемпионы Германии рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника
Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» может стать Ральф Рангник. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Сейчас 65-летний специалист работает со сборной Австрии. В сезоне 2021/2022 он временно возглавлял «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Роберто Де Дзерби. Однако кандидатура итальянца в руководстве клуба вызывает сомнения из-за того, что он не знает немецкого языка.
Кандидатуры Антонио Конте и Жозе Моуриньо «Бавария» не рассматривает.
Ранее Ули Хёнесс заявил, что «Баварии» будет трудно подписать Хаби Алонсо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Юрия Мороза сыграет в финальном раунде ЧЕ U-17 среди 16 команд
В борьбе за титул во Флориде осталась одна американка