Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сила украинцев – в характере»
Главный тренер сборной Украины U-19 прокомментировал выход своей команды на Евро
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал выход своей команды на юношеское Евро-2024.
– Дмитрий, как вы в целом оцените прошедший турнир в исполнении сборной Украины?
– Конечно, положительно. Мы рады выходу в финальную часть Евро. Для Украины, я считаю, это достижение – попасть в когорту восьми лучших сборных Европы. Не буду лукавить, но мы ставили перед собой задачу занять первое место в своей группе.
– Какой матч на турнире был для сборной Украины самым тяжелым?
– Не надо смотреть на счет, все поединки были непростыми. Но, пожалуй, самое сложное было против Швейцарии. У нее очень сильная команда. В квалификации швейцарцы обошли Италию и Швецию. В нашем соперничестве решалось, кто поедет на чемпионат Европы. Как правило, в таких поединках проверяется характер игроков, и наши ребята проявили себя во всей красе.
– На турнире сборная Украины не пропустила ни одного мяча. Защитные построения были идеальными?
– Идеальные, наверное, не то слово, но мы действительно много времени уделили этому компоненту игры. Если на таких скоротечных турнирах оборона работает хорошо, это заметно увеличивает шансы на победу. Наиграть что-нибудь в атаке за две-три тренировки, которые у нас были перед элит-раундом, нереально, поскольку по сравнению с квалификационным раундом было много новых игроков. Возможно, мы неплохо поработали. Если я не ошибаюсь, среди всех сборных в элит-раунде не пропустила только сборная Украины.
– Лучшим бомбардиром стал Матвей Пономаренко, на счету которого – пять забитых мячей. Парень готов к взрослому футболу?
– Мне трудно ответить. Нельзя говорить, пока не попробуешь. Но то, что ему есть над чем работать, – факт.
– В чем, по вашему мнению, сила украинцев? Сборные Украины (национальная, U-17 и U-19) пробились на Евро. Будем мы представлены и на Олимпиаде, а молодежка является единоличным лидером своей группы отбора к чемпионату Европы.
– Думаю, что сила – в характере украинцев. Из-за войны от нас уехало много легионеров, что дало дорогу молодым отечественным футболистам. Также много наших ребят выступает за рубежом в солидных европейских клубах. Но основа – это сила воли и, как я говорил, характер, особенно в такое нелегкое для нас время.
Жеребьевка финальной части турнира состоится 17 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В борьбе за титул во Флориде осталась одна американка
Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогресс украинского вратаря «Реала»
Але зараз через напад підарів, справді, все змінилось.