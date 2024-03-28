Лидер Атлетико восстановился после травмы

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сможет сыграть в ближайшем туре Ла Лиги, в рамках которого «матрасники» встретятся 1 апреля с «Вильярреалом».

Как сообщает Marca, лидер мадридцев восстановился после травмы голеностопа и на последней тренировке занимался без каких-либо ограничений.

Добавим, что из-за своего повреждения Антуан вынужден был пропустить товарищеские матчи сборной Франции против Германии (0:2) и Чили (3:2) в рамках подготовки к участию в Евро-2024.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач.