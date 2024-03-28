ВИДЕО. Освобожденный Дани Алвес впервые приехал отметиться в суде

Бразильский футболист Дани Алвес, вышедший из тюрьмы в испанской Барселоне под залог в 1 млн евро после 14 месяцев в заключении, в четверг утром приехал отметиться в суде, сообщает Marca.

40-летнего экс-игрока «Барселоны» обязали сдать паспорта гражданина Бразилии и Испании, а также появляться в национальном суде раз в неделю.

Дани Алвес проживает в своем доме в каталонском городке Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. Ему запрещено покидать страну.

20 марта испанский суд решил, что Дани Алвес может под залог выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии. 22 февраля футболиста признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Защита и сторона обвинения обжаловали это решение.