ВИДЕО. Освобожденный Дани Алвес впервые приехал отметиться в суде
Бразильцу запрещено покидать пределы Испании
Бразильский футболист Дани Алвес, вышедший из тюрьмы в испанской Барселоне под залог в 1 млн евро после 14 месяцев в заключении, в четверг утром приехал отметиться в суде, сообщает Marca.
40-летнего экс-игрока «Барселоны» обязали сдать паспорта гражданина Бразилии и Испании, а также появляться в национальном суде раз в неделю.
Дани Алвес проживает в своем доме в каталонском городке Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. Ему запрещено покидать страну.
20 марта испанский суд решил, что Дани Алвес может под залог выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии. 22 февраля футболиста признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Защита и сторона обвинения обжаловали это решение.
El brasileño ha tenido que lidiar con los insultos que algunas personas le han proferido a la entrada de los juzgados pic.twitter.com/db0Upk43U7— MARCA (@marca) March 28, 2024
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