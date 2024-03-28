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  4. ВИДЕО. Освобожденный Дани Алвес впервые приехал отметиться в суде
Испания
28 марта 2024, 13:25 |
462
2

ВИДЕО. Освобожденный Дани Алвес впервые приехал отметиться в суде

Бразильцу запрещено покидать пределы Испании

28 марта 2024, 13:25 |
462
2
ВИДЕО. Освобожденный Дани Алвес впервые приехал отметиться в суде
Marca

Бразильский футболист Дани Алвес, вышедший из тюрьмы в испанской Барселоне под залог в 1 млн евро после 14 месяцев в заключении, в четверг утром приехал отметиться в суде, сообщает Marca.

40-летнего экс-игрока «Барселоны» обязали сдать паспорта гражданина Бразилии и Испании, а также появляться в национальном суде раз в неделю.

Дани Алвес проживает в своем доме в каталонском городке Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. Ему запрещено покидать страну.

20 марта испанский суд решил, что Дани Алвес может под залог выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии. 22 февраля футболиста признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Защита и сторона обвинения обжаловали это решение.

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Источник Marca
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potemkin78
как жеш ему хочется миниралочки
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