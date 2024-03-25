Деньги заплачены. Дани Алвеса выпустят из тюрьмы

Самый титулованный футболист в истории бразилец Дани Алвес покинет тюрьму в Барселоне после того, как собрал 1 миллион евро залога и перевел на судебный счет.

По данным Telecinco, суд столицы Каталонии уже дал распоряжение тюремной администрации Brians 2 выпустить Дани из-под стражи. Перед освобождением Алвес сдаст свои паспорта, а также будет обязан каждую неделю приходить и отмечаться в суде.

Ранее сообщалось, что экс-футболист планирует взять кредит, чтобы сделать залог. Также была информация, что Дани одолжил эту сумму у отца Неймара, поскольку многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг ее.