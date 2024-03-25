Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деньги заплачены. Дани Алвеса выпустят из тюрьмы
Бразилия
25 марта 2024, 15:00 |
491
2

Деньги заплачены. Дани Алвеса выпустят из тюрьмы

Экс-футболист будет обязан каждую неделю приходить и отмечаться в суде

25 марта 2024, 15:00 |
491
2
Деньги заплачены. Дани Алвеса выпустят из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Самый титулованный футболист в истории бразилец Дани Алвес покинет тюрьму в Барселоне после того, как собрал 1 миллион евро залога и перевел на судебный счет.

По данным Telecinco, суд столицы Каталонии уже дал распоряжение тюремной администрации Brians 2 выпустить Дани из-под стражи. Перед освобождением Алвес сдаст свои паспорта, а также будет обязан каждую неделю приходить и отмечаться в суде.

Ранее сообщалось, что экс-футболист планирует взять кредит, чтобы сделать залог. Также была информация, что Дани одолжил эту сумму у отца Неймара, поскольку многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг ее.

По теме:
Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца
Президент Барселоны заявил о желании подписать игрока Наполи
В Барсе признались, что отклонили предложение по трансферу на 200 млн
Дани Алвес тюрьма Барселона
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
Футбол | 25 марта 2024, 14:10 4
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете

Александр не теряет чувства юмора ни на минуту

ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
Футбол | 24 марта 2024, 17:55 6
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста

У Валентина Напуды был отличный шанс забить за «Скалу 1911» в матче с «Нивой» Винница

Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Теннис | 25.03.2024, 04:35
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Футбол | 24.03.2024, 23:20
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Футбол | 25.03.2024, 14:14
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sher15
Йому дали 4.5 роки в'язниці
Ответить
0
turist86
20 січня взяли під варту. 25 березня вже вільний. 2 місяці за згвалтування? 
https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I        Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
23.03.2024, 23:10 5
Бокс
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
24.03.2024, 05:23
Футбол
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 2
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем