«Это настоящий менталитет»: Коноплянка поздравил сборную с выходом на Евро

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поздравил «желто-синих» с победой над Исландией (2:1) в финале плей-офф Лиги наций и выходом в финальную часть Евро-2024.

«Это настоящий менталитет украинцев. Поздравляю каждого с победой!» – написал Евгений под командным фото победителей.

Отметим, что сам Коноплянка провел в составе национальной сборной 87 матчей и забил 21 мяч, будучи участником финальных турниров Евро-2012 и Евро-2016.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка отклонил предложения от клубов Азии и принял решение завершить карьеру.