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  4. «Это настоящий менталитет»: Коноплянка поздравил сборную с выходом на Евро
Сборная УКРАИНЫ
28 марта 2024, 10:11 |
373
0

«Это настоящий менталитет»: Коноплянка поздравил сборную с выходом на Евро

Сам Евгений провел за «желто-синих» 87 матчей и забил 21 гол

28 марта 2024, 10:11 |
373
0
«Это настоящий менталитет»: Коноплянка поздравил сборную с выходом на Евро
УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поздравил «желто-синих» с победой над Исландией (2:1) в финале плей-офф Лиги наций и выходом в финальную часть Евро-2024.

«Это настоящий менталитет украинцев. Поздравляю каждого с победой!» – написал Евгений под командным фото победителей.

Отметим, что сам Коноплянка провел в составе национальной сборной 87 матчей и забил 21 мяч, будучи участником финальных турниров Евро-2012 и Евро-2016.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка отклонил предложения от клубов Азии и принял решение завершить карьеру.

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Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Instagram
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