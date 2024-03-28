ДАХНОВСКИЙ: «Команда третьей Бундеслиги умеет играть в футбол»

Футболист «Вереса» Виталий Дахновский, который во время благотворительного матча в Германии с «Рот-Вайссом» сделал предложение своей девушке, поделился эмоциями от игры в Германии.

«Предложение руки и сердца? Давно думал об этом. Только не знал, как это сделать красиво. Хотел признаться еще перед домашним матчем чемпионата против Колоса. Но потом решил, что лучше будет это сделать в Эссене. Тренер – разрешил, организовать все также помогал спортивный директор Юрий Габовда. Вся команда присоединилась.

Результат не столь важен. Мы приехали не за результатом, а чтобы помочь академии, привлечь инвестиции.

Очень понравилась игра соперника. Они как раз играют в футбол, делают это красиво. Удивлен уровнем команды третьей Бундеслиги. Хотя мы тоже не играли плохо. Делали все, о чем просил тренер. Да, мы проиграли, но это не самое главное.

Мы сыграли на отличном стадионе. Атмосфера – космос. Но по качеству газона были вопросы. Думал, что в Германии все поля как ковры. На самом деле – не совсем так. Если бы перед игрой дождь это поле не полил, оно было бы очень тяжелым», – сказал Дахновский.