ФОТО. Романтика в Германии. Украинский игрок сделал предложение любимой
Виталий Дахновский сделал это перед матчем «Рот-Вайсс» – «Верес»
Команда УПЛ «Верес» заполнила паузу на матчи сборных выездом в Германию, где провела контрольную и благотворительную встречу с «Рот-Вайссом» Эссен из Региональной лиги (1:3).
Перед началом поединка украинский полузащитник ровенского клуба Виталий Дахновский сделал предложение своей девушке Юлии прямо на поле на стадионе. Девушка ответила да.
«Поздравляем Виталия и его невесту», – поздравила футболиста пресс-служба «Верес».
В этом сезоне Дахновский провел за «Верес» 9 матчей, у которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
ФОТО. Романтика в Германии. Украинский игрок сделал предложение любимой
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