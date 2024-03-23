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  4. ФОТО. Романтика в Германии. Украинский игрок сделал предложение любимой
Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 22:13 |
419
0

ФОТО. Романтика в Германии. Украинский игрок сделал предложение любимой

Виталий Дахновский сделал это перед матчем «Рот-Вайсс» – «Верес»

23 марта 2024, 22:13 |
419
0
ФОТО. Романтика в Германии. Украинский игрок сделал предложение любимой
НК Верес. Виталий Дахновский

Команда УПЛ «Верес» заполнила паузу на матчи сборных выездом в Германию, где провела контрольную и благотворительную встречу с «Рот-Вайссом» Эссен из Региональной лиги (1:3).

Перед началом поединка украинский полузащитник ровенского клуба Виталий Дахновский сделал предложение своей девушке Юлии прямо на поле на стадионе. Девушка ответила да.

«Поздравляем Виталия и его невесту», – поздравила футболиста пресс-служба «Верес».

В этом сезоне Дахновский провел за «Верес» 9 матчей, у которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

ФОТО. Романтика в Германии. Украинский игрок сделал предложение любимой

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Виталий Дахновский товарищеские матчи Верес Ровно контрольные матчи УПЛ Рот-Вайсс Эссен
Источник Sport.ua
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