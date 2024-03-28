На стадионе «Авива» в Дублине в товарищеском матче силами померялись сборная Ирландии и сборная Швейцарии.

Матч вышел слабым на моменты – у хозяев всего один удар в створ ворот, гости попали трижды.

Один из моментов Джердан Шакири превратил в гол. Легенда сборной Швейцарии на 23-й минуте ювелирно отправил мяч в сетку, успешно реализовав штрафной удар.

Товарищеский матч. 26 марта.

Ирландия – Швейцария – 0:1

Гол: Шакири (23)

Видеообзор матча