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Ирландия
26.03.2024 21:45 – FT 0 : 1
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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 02:46 |
97
0

Ирландия – Швейцария – 0:1. Все решил мяч от легенды. Видео голов и обзор

Смотрите обзор товарищеского матча между европейскими сборными

28 марта 2024, 02:46 |
97
0
Ирландия – Швейцария – 0:1. Все решил мяч от легенды. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

На стадионе «Авива» в Дублине в товарищеском матче силами померялись сборная Ирландии и сборная Швейцарии.

Матч вышел слабым на моменты – у хозяев всего один удар в створ ворот, гости попали трижды.

Один из моментов Джердан Шакири превратил в гол. Легенда сборной Швейцарии на 23-й минуте ювелирно отправил мяч в сетку, успешно реализовав штрафной удар.

Товарищеский матч. 26 марта.

Ирландия – Швейцария – 0:1

Гол: Шакири (23)

Видеообзор матча

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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