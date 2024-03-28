Товарищеские матчи
Чемпионат Европы28 марта 2024, 02:46 |
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Ирландия – Швейцария – 0:1. Все решил мяч от легенды. Видео голов и обзор
Смотрите обзор товарищеского матча между европейскими сборными
28 марта 2024, 02:46 |
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На стадионе «Авива» в Дублине в товарищеском матче силами померялись сборная Ирландии и сборная Швейцарии.
Матч вышел слабым на моменты – у хозяев всего один удар в створ ворот, гости попали трижды.
Один из моментов Джердан Шакири превратил в гол. Легенда сборной Швейцарии на 23-й минуте ювелирно отправил мяч в сетку, успешно реализовав штрафной удар.
Товарищеский матч. 26 марта.
Ирландия – Швейцария – 0:1
Гол: Шакири (23)
Видеообзор матча
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
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