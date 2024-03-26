Ирландия – Швейцария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

26 марта на Авива Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Швейцарии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Ирландия – Швейцария

Ирландия

Команда сейчас будто вынужденно проводит нынешний сбор. Примечательно, что у нее нет даже полноценного наставника. Сборной руководит Джон О'Ши, тот самый воспитанник Манчестер Юнайтед, отыгравший как футболист более сотни матчей в форме зеленых. Но он не работал ко своим 42 годам как главный тренер, да и сейчас временщик. То ли руководство федерации не смогло уговорить кого-то из опытных специалистов взяться за работу с откровенно посредственной сборной, что в Лиге наций в своей группе опередила только Армению, а в евроотборе – Гибралтар, еще и только с ним и очки набирала. В субботу, здесь же, в Дублине, был контрольный поединок против сильной национальной команды Бельгии. Там получилось сыграть достойно, на нулевую ничью.

Швейцария

Сборная оставила довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, она при Мурате Якине проходила успешно 2 квалификации. Да и на чемпионате мира выходила из группы, снова обыграв в решающем поединке Сербию. Кроме того, нейтралы удерживают позиции в дивизионе А Лиги Наций. Ожидаемо, с трех побед, начался и прошлогодний отбор. Но в следующих 7 поединках была только 1 победа, над глухим аутсайдером, Андоррой. Дважды с Косово, Израилем и Беларусью сыграли только вничью, а с Румынией набрали 1 очко за пару матчей. Даже такого хватило, чтобы выйти на Евро, благо, конкуренция оставалась низкой, да и хватило даже второго места. Но такие успехи дали немало пищи для размышлений перед долгой зимней паузой. В марте швейцарцы успели съездить в Данию на контрольный поединок. В Копенгагене зрители так и не увидели голов.

Статистика личных встреч

Всего было 11 поединков, и у швейцарцев минимальное преимущество, 4 победы при трех поражениях. Они вышли вперед в отборе на Евро-2020, когда набрал с ирландцами 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на хозяевах, что сильны именно дома. Но обе стороны показали, что на этом сборе лучше защищаются и плохо атакуют – ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент – 1,65).

