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Товарищеские матчи
Австрия
26.03.2024 21:45 – FT 6 : 1
Турция
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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 02:03 |
79
0

Австрия – Турция – 6:1. Три пенальти за матч. Видео голов и обзор

Команда Винченцо Монтеллы провалила встречу с австрийцами

28 марта 2024, 02:03 |
79
0
Австрия – Турция – 6:1. Три пенальти за матч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австрии сыграла товарищеский матч против сборной Турции.

Казалось, что сборные близкие по силе, однако матч прошел при полной доминации хозяев поля.

Особенно вечер удался нападающему Михаэлю Грегоричу, который оформил хет-трик. За хозяева также забили Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер и Максимилиан Энтруп. За команду Винченцо Монтеллы забитым мячем отметился Хакан Чалханоглу.

Товарищеский матч. 26 марта.

Австрия – Турция – 6:1

Голы: Шлагер (2), Грегорич, 44, 48, 59 (с пенальти), Баумгартнер, 78 (с пенальти), Энтруп, 90+4 – Чалханоглу, 25 (с пенальти)

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Maximilian Entrup (Австрия).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Михаэль Грегорич (Австрия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Турция).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ксавер Шлагер (Австрия).
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Источник Sport.ua
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