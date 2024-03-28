Сборная Австрии сыграла товарищеский матч против сборной Турции.

Казалось, что сборные близкие по силе, однако матч прошел при полной доминации хозяев поля.

Особенно вечер удался нападающему Михаэлю Грегоричу, который оформил хет-трик. За хозяева также забили Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер и Максимилиан Энтруп. За команду Винченцо Монтеллы забитым мячем отметился Хакан Чалханоглу.

Товарищеский матч. 26 марта.

Австрия – Турция – 6:1

Голы: Шлагер (2), Грегорич, 44, 48, 59 (с пенальти), Баумгартнер, 78 (с пенальти), Энтруп, 90+4 – Чалханоглу, 25 (с пенальти)

Видеообзор матча