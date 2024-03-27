ВИДЕО. Литва сохранила место в Лиге наций C, выиграв плей-аут у Гибралтара
Единственный в матче гол забил Федор Черных на 50-й минуте
Вечером 26 марта состоялся ответный матч плей-аут Лиги наций за право остаться в Лиге C.
Сборная Литвы снова выиграла у команды Гибралтара со счетом 1:0, как и в первой игре несколькими днями ранее.
Команды играли в литовском Каунасе. Единственный в матче гол забил Федор Черных на 50-й минуте.
Литва остается в Лиге наций C, а Гибралтар будет выступать в Лиге наций D в сезоне 2024/25.
Лига наций C. Плей-аут
Ответный матч. 26 марта. Каунас (Литва)
Литва – Гибралтар – 1:0
Гол: Федор Черных, 50
Видеообзор матча
Состав групп Лиги наций 2024/25
События матча
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