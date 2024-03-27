ВИДЕО. Литва сохранила место в Лиге наций C, выиграв плей-аут у Гибралтара

Вечером 26 марта состоялся ответный матч плей-аут Лиги наций за право остаться в Лиге C.

Сборная Литвы снова выиграла у команды Гибралтара со счетом 1:0, как и в первой игре несколькими днями ранее.

Команды играли в литовском Каунасе. Единственный в матче гол забил Федор Черных на 50-й минуте.

Литва остается в Лиге наций C, а Гибралтар будет выступать в Лиге наций D в сезоне 2024/25.

Лига наций C. Плей-аут

Ответный матч. 26 марта. Каунас (Литва)

Литва – Гибралтар – 1:0

Гол: Федор Черных, 50

Видеообзор матча

Состав групп Лиги наций 2024/25