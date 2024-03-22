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Лига наций
Гибралтар
21.03.2024 21:45 – FT 0 : 1
Литва
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Лига наций
22 марта 2024, 15:45 | Обновлено 22 марта 2024, 15:55
32
0

Литва выиграла у Гибралтара первый матч плей-аут Лиги наций

Единственный в матче гол забил Армандас Кучис на 60-й минуте

22 марта 2024, 15:45 | Обновлено 22 марта 2024, 15:55
32
0
Литва выиграла у Гибралтара первый матч плей-аут Лиги наций
Twitter

Вечером 21 марта состоялся первый матч плей-аут Лиги наций за право остаться в Лиге C.

Сборная Литвы выиграла у команды Гибралтара со счетом 1:0. Команды играли на стадионе «Алгарве» в португальском Фару.

На 26-й минуте у Гибралтара был удален вратарь Дейл Колейнг за фол последней надежды.

Единственный в матче гол забил Армандас Кучис на 60-й минуте. У Литвы красную карточку получил Эдвинас Гирдвайнис на 71-й минуте за два предупреждения.

Ответный матч пройдет 26 марта в литовском городе Каунас. Победитель противостояния по итогам двух поединков останется в Лиге C, а проигравшая сборная будет выступать в Лиге D в сезоне 2024/25.

Лига наций C. Плей-аут

Первый матч. 21 марта. Фару (Португалия)

Гибралтар – Литва – 0:1

Гол: Армандас Кучис, 60

Удаления: Дейл Колейнг, 26 – Эдвинас Гирдвайнис, 71

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Источник Sport.ua
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