Литва выиграла у Гибралтара первый матч плей-аут Лиги наций
Единственный в матче гол забил Армандас Кучис на 60-й минуте
Вечером 21 марта состоялся первый матч плей-аут Лиги наций за право остаться в Лиге C.
Сборная Литвы выиграла у команды Гибралтара со счетом 1:0. Команды играли на стадионе «Алгарве» в португальском Фару.
На 26-й минуте у Гибралтара был удален вратарь Дейл Колейнг за фол последней надежды.
Единственный в матче гол забил Армандас Кучис на 60-й минуте. У Литвы красную карточку получил Эдвинас Гирдвайнис на 71-й минуте за два предупреждения.
Ответный матч пройдет 26 марта в литовском городе Каунас. Победитель противостояния по итогам двух поединков останется в Лиге C, а проигравшая сборная будет выступать в Лиге D в сезоне 2024/25.
Лига наций C. Плей-аут
Первый матч. 21 марта. Фару (Португалия)
Гибралтар – Литва – 0:1
Гол: Армандас Кучис, 60
Удаления: Дейл Колейнг, 26 – Эдвинас Гирдвайнис, 71
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