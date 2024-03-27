ЛЕВЧЕНКО: «Игра с Исландией не была такой валидольной, как с боснийцами»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу команды над Исландией (2:1) в финале плей-офф за выход на Евро-2024.

– Как оцените игру Украины против Исландии?

– У меня только положительные впечатления. Если смотреть на результат. По игре, она уже не была такой валидольной, как с боснийцами. Пропустили гол, это неприятно. Но я рад, что смогли собраться и победить.

Если посмотреть на всех футболистов, которые сыграли, то считаю, мы очень грамотно сыграли. Было несколько моментов, когда могли пропустить еще, но в целом только положительные эмоции.

После 0:1 перевернуть матч – это круто. Я видел, что есть какой-то замысел у наших игроков. Можно выделить то, что в течение матча мы смогли перестроиться, а не только бегать забрасывать мяч. Контроль мяча, создание моментов, голы. Это очень круто.

– Это уже вторая подряд волевая победа сборной. О чем это вообще говорит? Что Ребров классно умеет реагировать на события матча? Что это какая-то недонастроенность игроков?

– То, что мы всегда пропускаем, это неприятно. Взять вчерашний пропущенный. В трансляции даже была видна реакция Лунина - не надо ждать, нужно прессинговать. Мы же знаем, как Гудмундссон может на замахе убрать. Да, Бражко и Малиновский немного подскользнулись. Никто не ожидал, что Гудмундссон пробьет с левой.

Но такое правило футбола, я бы сказал. Надо всегда прессинговать, если ты в пределах 5-16 метров, то надо выдвигаться, выходить на прием, поплотнее опекать своих игроков. Потому и у Лунина претензии.

Если говорить в целом, то да. Мы понимали, что у исландцев будут моменты. Но и у нас есть шикарный потенциал, чтобы защищаться, чтобы контролировать мяч в центре поля, что у нас есть быстрые нападающие, которые создают моменты. Фланги, которыми мы можем выбегать – я бы сказал, что это наш козырь.