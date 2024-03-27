Каролин Гарсия – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта на турнире WTA 1000 в Майами в матче 1/4 финала сыграют француженка Каролин Гарсия (№27 WTA) и Даниэль Коллинс из США (№53 WTA).

Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, все выиграла американка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерина Александровой (№16 WTA) или Джессики Пегулы (№5 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА