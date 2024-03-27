WTA27 марта 2024, 15:23 | Обновлено 27 марта 2024, 15:24
42
0
Каролин Гарсия – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Майами
27 марта 2024, 15:23 | Обновлено 27 марта 2024, 15:24
42
0
27 марта на турнире WTA 1000 в Майами в матче 1/4 финала сыграют француженка Каролин Гарсия (№27 WTA) и Даниэль Коллинс из США (№53 WTA).
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, все выиграла американка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерина Александровой (№16 WTA) или Джессики Пегулы (№5 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2024, 05:00 0
Сборная Украины обыграла команду Исландии в решающем матче отбора
Футбол | 26 марта 2024, 23:38 249
Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу
Футбол | 27.03.2024, 12:18
Теннис | 27.03.2024, 14:52
Футбол | 26.03.2024, 22:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.03.2024, 20:09 18
26.03.2024, 07:30 7
26.03.2024, 16:59 30
26.03.2024, 00:15 9
25.03.2024, 18:13 23
27.03.2024, 01:09 15
27.03.2024, 03:55 2
26.03.2024, 23:29 8