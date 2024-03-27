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WTA
27 марта 2024, 15:23 | Обновлено 27 марта 2024, 15:24
42
0

Каролин Гарсия – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Майами

27 марта 2024, 15:23 | Обновлено 27 марта 2024, 15:24
42
0
Каролин Гарсия – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

27 марта на турнире WTA 1000 в Майами в матче 1/4 финала сыграют француженка Каролин Гарсия (№27 WTA) и Даниэль Коллинс из США (№53 WTA).

Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, все выиграла американка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерина Александровой (№16 WTA) или Джессики Пегулы (№5 WTA).

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WTA Майами смотреть онлайн Каролин Гарсия Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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