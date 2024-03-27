Капитан сборной Исландии оценил матч с Украиной и победный гол Мудрика

Капитан сборной Исландии Йоханн Гудмундссон поделился эмоциями от поражения команды в финале плей-офф отбора Евро-2024 против Украины (1:2).

«Очень трудно смириться с этим, особенно учитывая то, что после первого тайма мы выигрывали 1:0. Потом осталось 45 минут, но мы пропустили плохой гол. Мы откатывались довольно далеко назад и, конечно же, пытались защищаться.

Первый мяч Украина забила после обычной контратаки. Цыганков очень хорошо попал по мячу. Мы должны были бы избегать таких моментов, но иногда футбол бывает именно таким.

Второй гол... Мудрик завершил красиво, но у нас были футболисты, которые должны были бы ему помешать. Впрочем, они этого не сделали.

Часто были моменты, когда мы могли сыграть немного лучше. В такой игре, особенно при счете 1:0, сложно не рисковать. Иногда это приходится делать, но, возможно, сегодня мы сделали недостаточно для успеха», – рассказал Йоханн Гудмундссон.

Ранее в Исландии охарактеризовали поражение от Украины.