Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Исландии охарактеризовали поражение от Украины
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 12:31 | Обновлено 27 марта 2024, 12:34
2443
0

В Исландии охарактеризовали поражение от Украины

Скандинавы рассчитывали на успех

27 марта 2024, 12:31 | Обновлено 27 марта 2024, 12:34
2443
0
В Исландии охарактеризовали поражение от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве (Польша) состоялся матч финала плей-офф отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Исландии.

Поединок завершился волевой победой «сине-желтых» со счетом 2:1. Выигрыш принес подопечным Сергея Реброва путевку в финальную часть чемпионата Европы, оставив за бортом будущего турнира команду Исландии.

«Досадное поражение от Украины», – под таким заголовком на официальной сайте Федерации футбола Исландии вышел отчет о состоявшемся поединке в Польше.

«Мечта Исландии сошла на нет, когда сегодня, во вторник, мужская сборная проиграла Украине со счетом 2:1», – говорится среди прочего в отчете в поединке.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024.

По теме:
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Войцех ЩЕНСНЫ: «Мне жалко валлийцев»
СМИ Исландии – о матче с Украиной: «Душераздирающий результат»
Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Футбол | 26 марта 2024, 16:30 85
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024

Осталось сделать последний шаг к мечте

Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Футбол | 27 марта 2024, 12:07 0
Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

26 марта состоялся финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года

Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Футбол | 27.03.2024, 06:10
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Футбол | 26.03.2024, 23:29
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 27.03.2024, 08:18
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 13
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 28
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
26.03.2024, 22:33 14
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
26.03.2024, 00:59 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем