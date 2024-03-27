В Исландии охарактеризовали поражение от Украины

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве (Польша) состоялся матч финала плей-офф отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Исландии.

Поединок завершился волевой победой «сине-желтых» со счетом 2:1. Выигрыш принес подопечным Сергея Реброва путевку в финальную часть чемпионата Европы, оставив за бортом будущего турнира команду Исландии.

«Досадное поражение от Украины», – под таким заголовком на официальной сайте Федерации футбола Исландии вышел отчет о состоявшемся поединке в Польше.

«Мечта Исландии сошла на нет, когда сегодня, во вторник, мужская сборная проиграла Украине со счетом 2:1», – говорится среди прочего в отчете в поединке.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024.