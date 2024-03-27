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  4. А что с xG? Украина и Исландия создали мало опасности у ворот друг друга
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 10:10 |
339
0

А что с xG? Украина и Исландия создали мало опасности у ворот друг друга

Впрочем, зрителям удалось увидеть сразу три забитых мяча

27 марта 2024, 10:10 |
339
0
А что с xG? Украина и Исландия создали мало опасности у ворот друг друга
twitter.com/uafukraine

Накануне в польском Вроцлаве прошел финальный матч плей-офф квалификации на Евро-2024 между сборными Украины и Исландии.

Победу со счетом 2:1 добыли подопечные Сергея Реброва, которые летом и сыграют на чемпионате Европы в Германии, однако в целом матч был скуден на опасные моменты.

По данным Wyscout, сборная Украины нанесла по воротам соперника 13 ударов, из которых 5 пришлись в створ. Исландия нанесла 6 ударов всего, из которых 3 – в створ.

Показатели ожидаемых голов (xG) у команд составили: Украина – 0,81; Исландия – 0,47.

Ранее стал известен календарь матчей сборной Украины на Евро-2024.

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Украина - Исландия показатель xG сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024
Источник Wyscout
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