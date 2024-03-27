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  4. Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 08:18 | Обновлено 27 марта 2024, 08:29
4116
1

Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024

«Желто-синие» начнут выступление на турнире 17 июня

27 марта 2024, 08:18 | Обновлено 27 марта 2024, 08:29
4116
1
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа над Исландией (2:1) вывела сборную Украину в финальный турнир Евро-2024, которое станет четвертым подряд континентальным первенством для «желто-синих».

Напомним, по итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу Е, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Тем временем напомним календарь «желто-синих» на турнире.

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»
Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»
Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»
Украина – Бельгия

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
Група досить рівна. Від праймової Бельгії вже нічого не залишилось. Головне підійти до початку Євро в оптимальному складі, щоб на кожну позицію було два гравці, а не як в ситуації, коли Циганков не може грати, і правий фланг випадає 
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