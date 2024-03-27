Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
«Желто-синие» начнут выступление на турнире 17 июня
Победа над Исландией (2:1) вывела сборную Украину в финальный турнир Евро-2024, которое станет четвертым подряд континентальным первенством для «желто-синих».
Напомним, по итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу Е, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.
Тем временем напомним календарь «желто-синих» на турнире.
17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»
Румыния – Украина
21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»
Словакия – Украина
26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»
Украина – Бельгия
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