Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024

Победа над Исландией (2:1) вывела сборную Украину в финальный турнир Евро-2024, которое станет четвертым подряд континентальным первенством для «желто-синих».

Напомним, по итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу Е, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Тем временем напомним календарь «желто-синих» на турнире.

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»

Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»

Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»

Украина – Бельгия