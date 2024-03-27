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Товарищеские матчи
Аргентина
27.03.2024 04:45 – FT 3 : 1
Коста-Рика
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Аргентина
27 марта 2024, 06:59 | Обновлено 27 марта 2024, 07:18
677
0

Аргентина в спарринге одержала волевую победу над Коста-Рикой

В матче в Лос-Анджелесе Лионель Месси не играл из-за травмы

27 марта 2024, 06:59 | Обновлено 27 марта 2024, 07:18
677
0
Аргентина в спарринге одержала волевую победу над Коста-Рикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В ночь с 26 на 27 марта в Лос-Анджелесе состоялся товарищеский матч.

Сборная Аргентины в спарринге обыграла команду Коста-Рики со счетом 3:1.

Пропустив на 34-й минуте, аргентинцы во втором тайме забили трижды усилиями Анхеля Ди Марии, Алексиса Макаллистера, Лаутаро Мартинеса.

В матче в Лос-Анджелесе звездный аргентинец Лионель Месси не играл из-за травмы.

Товарищеский матч

26 марта, Лос-Анджелес (США)

Аргентина – Коста-Рика – 3:1

Голы: Анхель Ди Мария, 52, Алексис Макаллистер, 56, Лаутаро Мартинес, 77 – Манфред Угальде, 34

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Манфред Угальде (Коста-Рика).
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Источник Sport.ua
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