Аргентина в спарринге одержала волевую победу над Коста-Рикой
В матче в Лос-Анджелесе Лионель Месси не играл из-за травмы
В ночь с 26 на 27 марта в Лос-Анджелесе состоялся товарищеский матч.
Сборная Аргентины в спарринге обыграла команду Коста-Рики со счетом 3:1.
Пропустив на 34-й минуте, аргентинцы во втором тайме забили трижды усилиями Анхеля Ди Марии, Алексиса Макаллистера, Лаутаро Мартинеса.
В матче в Лос-Анджелесе звездный аргентинец Лионель Месси не играл из-за травмы.
Товарищеский матч
26 марта, Лос-Анджелес (США)
Аргентина – Коста-Рика – 3:1
Голы: Анхель Ди Мария, 52, Алексис Макаллистер, 56, Лаутаро Мартинес, 77 – Манфред Угальде, 34
Видеообзор матча
События матча
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