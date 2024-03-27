Аргентина в спарринге одержала волевую победу над Коста-Рикой

В ночь с 26 на 27 марта в Лос-Анджелесе состоялся товарищеский матч.

Сборная Аргентины в спарринге обыграла команду Коста-Рики со счетом 3:1.

Пропустив на 34-й минуте, аргентинцы во втором тайме забили трижды усилиями Анхеля Ди Марии, Алексиса Макаллистера, Лаутаро Мартинеса.

В матче в Лос-Анджелесе звездный аргентинец Лионель Месси не играл из-за травмы.

Товарищеский матч

26 марта, Лос-Анджелес (США)

Аргентина – Коста-Рика – 3:1

Голы: Анхель Ди Мария, 52, Алексис Макаллистер, 56, Лаутаро Мартинес, 77 – Манфред Угальде, 34

Видеообзор матча