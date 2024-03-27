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Товарищеские матчи
Аргентина
27.03.2024 04:45 – 45+ 0 : 1
Коста-Рика
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Аргентина
27 марта 2024, 04:19 | Обновлено 27 марта 2024, 04:34
89
0

Аргентина – Коста-Рика. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует товарищеский матч сборных

27 марта 2024, 04:19 | Обновлено 27 марта 2024, 04:34
89
0
Аргентина – Коста-Рика. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта на арене в Лос-Анджелесе пройдет товарищеский матч, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Коста-Рики. Поединок начнется в 04:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Аргентина – Коста-Рика

Аргентина

Команда при Лионеле Скалони перестала соответствовать серебряному названию своей страны и перестала проигрывать финалы. Сначала получилось выиграть Копа Америка, причем в решающем поединке в Бразилии обыграли принимающую сторону. А в конце 2022о года Месси оформил наконец-то титул чемпиона мира. Хотя, конечно, и другие блистали, начиная от Эмилиано Мартинеса, который спасал вплоть до серии послематчевых пенальти в финале с Францией. Да и после триумфа в Катаре выигрывали почти все поединки, и официальные, и товарищеские. Правда, в Буэнос-Айресе в ноябре Марсело Бьелса и Уругвай оформили 2:0 в свою пользу. Впрочем, мало что угрожает даже теоретически успеху в текущей квалификации. А сейчас, на контрольном сборе, аргентинцы начали с 3:0 против Сальвадора.

Коста-Рика

Сборная в прошлом веке сыграла только на одном чемпионате мира, в 1990 году. Но в этом столетии, начиная с 2002-го, пропустили только 1 такой турнир, в 2010-м. Но через 4 года Кейлор Навас и компания проявили себя блистательно, вдруг пройдя в четвертьфинал. До этого, и после, в том числе в Катаре, не выходили из своих групп. В позапрошлом году получилось выиграть, но только однажды. Да и на Золотом Кубке с 2000- года неизменно выходили как минимум в четвертьфинал. Так было и прошлым летом, когда все закончилось 0:2 с Мексикой в 1/4 финала. А потом на этом же уровне уступили даже Панаме в Лиге наций КОНКАКАФ. Сейчас окно началось с отборочного поединка с Гондурасом, но, конечно, от шанса сыграть с действующим чемпионом мира не отказались.

Статистика личных встреч

В товарищеских играх была ничья и победа альбиселесте. Ну, а на Копа Америка 2011 гранд обыграл соперника из КОНКАКАФ 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в том, что аргентинцы снова комфортно победят. Проходной выглядит фора в виде –1,5 гола (коэффициент – 1,82).

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События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Манфред Угальде (Коста-Рика).
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Источник Sport.ua
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