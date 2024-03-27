Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»

Сборная Исландии уступила команде Украины (1:2) во Вроцлаве в финальном матче отбора на чемпионат Европы 2024.

После финального свистка коуч исландцев Оге Харейде прокомментировал ход матча, отметив уровень сборной Украины:

«Был хороший первый тайм. Мы выигрывали 1:0. У нас были шансы в начале второго тайма забить второй мяч. Но они во втором тайме рано забили в наши ворота.

Мы пытались удержать этот результат, опустились ниже, стали поближе играть к своим воротам и пропустили второй гол. Но в общем, это был довольно неплохой, ровный матч.

Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру. Это очень хороший футболист «Арсенала», изменивший игру команды. Если бы мы проиграли кому-то [другому], было бы досадно. А так проиграли Украине – и это нормально.

Игроки после поражения в финале очень разочарованы. Всегда, после каждого матча, любой игрок проиграет – и он разочарован. Все хотят побеждать, особенно когда играют за сборную. Но нам нужно понимать, что мы играли против сильной команды, и работать дальше.

Будущее сборной Исландии? Мы строим команду. У нас очень много новых футболистов, еще придут в команду молодые игроки. Видим, что у Украины тоже молодая команда, и нам нужно строить также на основе этой команды Исландию будущего. У нас очень скоро Лига наций, будем готовиться и играть там. Просто будем смотреть в будущее».