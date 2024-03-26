Товарищеские матчи
Другие новости26 марта 2024, 23:17 |
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Армения Петракова проиграла Чехии в товарищеском матче
Чехи одержали волевую победу
26 марта 2024, 23:17 |
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Сборная Армении, которую возглавляет бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, сегодня проводила товарищеский матч против Чехии. Поединок проходил в Праге.
Подопечные Петракова открыли счет в матче, однако хозяева сумели ответить двумя мячами и одержали волевую победу.
Товарищеский матч
Чехия – Армения – 2:1
Голы: Крейчи 45+2, Хори 77 – Севикян 14
Напомним, сборная Армении не смела пробиться на Евро-2024. Чехия в финальном турнире выступит.
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