Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Армения Петракова проиграла Чехии в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Чехия
26.03.2024 21:00 – FT 2 : 1
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
26 марта 2024, 23:17 |
152
0

Армения Петракова проиграла Чехии в товарищеском матче

Чехи одержали волевую победу

26 марта 2024, 23:17 |
152
0
Армения Петракова проиграла Чехии в товарищеском матче
twitter.com/ceskarepre_eng

Сборная Армении, которую возглавляет бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, сегодня проводила товарищеский матч против Чехии. Поединок проходил в Праге.

Подопечные Петракова открыли счет в матче, однако хозяева сумели ответить двумя мячами и одержали волевую победу.

Товарищеский матч

Чехия – Армения – 2:1
Голы: Крейчи 45+2, Хори 77 – Севикян 14

Напомним, сборная Армении не смела пробиться на Евро-2024. Чехия в финальном турнире выступит.

По теме:
Словения – Португалия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Австрия – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ирландия – Швейцария. Прогноз и анонс на товарищеский матч
сборная Чехии по футболу сборная Армении по футболу Александр Петраков товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины. Больше только у шести игроков
Футбол | 26 марта 2024, 23:25 0
Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины. Больше только у шести игроков
Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины. Больше только у шести игроков

Виктор сравнял счет в матче с Исландией

Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Футбол | 26 марта 2024, 20:32 62
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией

26 марта в 21:45 во Вроцлаве пройдет финал плей-офф квалификации ЧЕ-2024

Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26.03.2024, 22:43
Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина – Исландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Футбол | 26.03.2024, 05:45
Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро
Футбол | 26.03.2024, 22:03
Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро
Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
25.03.2024, 19:35 20
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
26.03.2024, 00:15 9
Футбол
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
26.03.2024, 00:59 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем