Армения Петракова проиграла Чехии в товарищеском матче

Сборная Армении, которую возглавляет бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, сегодня проводила товарищеский матч против Чехии. Поединок проходил в Праге.

Подопечные Петракова открыли счет в матче, однако хозяева сумели ответить двумя мячами и одержали волевую победу.

Товарищеский матч

Чехия – Армения – 2:1

Голы: Крейчи 45+2, Хори 77 – Севикян 14

Напомним, сборная Армении не смела пробиться на Евро-2024. Чехия в финальном турнире выступит.