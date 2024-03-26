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Товарищеские матчи
Чехия
26.03.2024 21:00 – 55 1 : 1
Армения
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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 20:57 | Обновлено 26 марта 2024, 21:34
127
0

Чехия – Армения. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует товарищеский матч сборных

26 марта 2024, 20:57 | Обновлено 26 марта 2024, 21:34
127
0
Чехия – Армения. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

26 марта на epet ARENA (Прага) пройдет товарищеский матч, в котором сборная Чехии встретится со сборной Армении. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Чехия – Армения

Чехия

Команда показывает себя уже привычно. В силу разных причин, она за единственным исключением не пробивается на чемпионаты мира. Но при этом показывает себя стабильно эффективной в евроотборах. Да и на самих континентальных турнирах, как правило, у сборной хорошие результаты. Достаточно напомнить, что после раздела со Словакией она в финале решающего поединка Евро-96 уступила немцам только в дополнительное время. Серебро так и не повторили, но в плей-офф и потом доходили регулярно. В прошлом розыгрыше Шик и компания добрались до четвертьфинала. Да и сейчас в квалификации обошли поляков. Да, по дополнительным показателям при этом уступили 1-е место в группе – но какая разница, если напрямую на турнир отправились оба лучших? Сейчас готовятся, чтобы получше там выступить, и это последний сбор перед летом. Начать его получилось с победы над Норвегией со счетом 2:1.

Армения

Сборная в последней Лиге наций довольно ожидаемо закончила последней, уступив и Шотландии с Ирландией, и Украине. И руководство федерации поступило оригинально, ведь они приютили экс-наставника желто-синих Александра Петракова. Тот не совершил чуда, закончив с новыми подопечными в отборе предпоследним, обойдя только Латвию. Но при этом Havakakan половину своих очков, 4 из 8, набрал с Уэльсом, чем серьезно помешал ему в борьбе за выход на Евро. Да и Турция спаслась от поражения дома с принципиальным соперником только за счет гола в концовке. Сейчас готовятся с тем же тренерским штабом к новому циклу. В Ереване с Косово ухитрились сухо проиграть, 0:1.

Статистика личных встреч

Всего было 5 поединков, причем только 1 товарищеский. Только однажды выиграли армяне, причем на выезде, но все остальные матчи остались за чехами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят напрочь в гостей из Кавказа. Все логично: хозяева должны выиграть при форе –1,5 гола (коэффициент – 1,8).

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Источник Sport.ua
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