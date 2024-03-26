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Товарищеские матчи
Румыния
26.03.2024 21:15 – 39 0 : 2
Колумбия
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26 марта 2024, 21:21 | Обновлено 26 марта 2024, 21:35
42
0

Румыния – Колумбия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует товарищеский матч сборных

26 марта 2024, 21:21 | Обновлено 26 марта 2024, 21:35
42
0
Румыния – Колумбия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта на Ванда Метрополитано в Мадриде пройдет товарищеский матч, в котором сборная Румынии встретится со сборной Колумбии. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Румыния – Колумбия

Румыния

Команда не относится к грандам европейского футбола – скорее середняк, причем не самого высокого уровня и без особенных звезд. Да, зимой в Тоттенхэм перебрался Дрэгушин, есть еще несколько футболистов, что играют в топ-странах, прежде всего в Италии. Но это все очень далеко от уровня предшественников типа Хаджи с Петреску. Не удивительно, что на чемпионаты мира в этом веке не пробивались. А вот на Евро удается. Вот и на летний турнир Йорденеску своих подопечных повезет. Причем в Лиге наций сборная при нем провалилась, став последней в своей группе дивизиона В. Но в квалификации получилось вообще не проиграть в компании с Швейцарией и Израилем и не проиграли ни единого матча из 10. С Северной Ирландией получилось продлить беспроигрышную серию, правда, только ничьей 1:1.

Колумбия

Сборная 10 лет назад была на пике – в Бразилии на чемпионате мира Хамес и компания стали четвертьфиналистом. Да и через 4 года на мундиале снова вышли из группы. Но прошлая квалификация для кофейных получилась провальной. С 2022 года тут работает Нестор Лоренцо. И в новом отборочном цикле под его руководством выдался мощный старт: по 3 победы и ничьи в 6 матчах, что позволяет держаться в текущей таблице на 3-й позиции, выше той же Бразилии. Новый календарный год эта национальная команда начинала в Лондоне, причем там играли с национальной командой Испании. Там даже выиграли за счет единственного гола Муньоса. А теперь, по иронии, будет контрольный поединок в столице королевства-метрополии.

Статистика личных встреч

Румыны выигрывали свои матчи на чемпионате мира и в 1994-м, и в 1998 году. А вот в 2006-м, в товарищеском поединке, была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы гостей из Южной Америки неплохими. Но первые поединки окна показали, что рвать жилы никто не намерен в этой паре. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент – 1,68).

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Источник Sport.ua
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