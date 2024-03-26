Товарищеские матчи. Португалия проиграла Словении, ничья Англии и Бельгии

Сегодня, 26 марта в Европе состоялся ряд товарищеских матчей национальных сборных. Португалия сенсационно проиграла Словении, а Германия минимально обыграла Нидерланды. Англия в компенсированное время спаслась от поражения в матче с Бельгией, а Австрия разгромила Турцию.

Товарищеские матчи

Дания – Фарерские острова – 2:0

Голы: Хойбьерг 8, Дарами 52

Румыния – Колумбия – 2:3

Голы: Хаджи 84, Тэнасе 90+4 – Кордоба 6, Ариас 36, Асприлья 80

Кот д’Ивуар – Уругвай – 2:1

Голы: Оливера 9 (автогол), Дуэ 84 – Виньяс 77

Австрия – Турция – 6:1

Голы: Шлягер 2, Грегорич 44, 48, 59, Баумгартнер 78, Энтруп 90+5 – Чалханоглу 25 (с пенальти)

Англия – Бельгия – 2:2

Голы: Тоуни 17, Беллингем 90+5 – Тилеманс 11, 36

Германия – Нидерланды – 2:1

Голы: Миттельштадт 11, Фуллькруг 85 – Верман 4

Ирландия – Швейцария – 0:1

Гол: Шакири 23

Словения – Португалия – 2:0

Голы: Гнезда Черин 72, Елсник 80

Шотландия – Северная Ирландия – 0:1

Гол: Бредли 32