Интер может подписать форварда сборной Италии

Миланский «Интер» планирует летом существенно усилить линию атаки команды. Форвард «Порту» Мехди Тареми перейдет в качестве свободного агента, однако лидеры Серии А планируют еще одно подписание в атаку.

Кроме Альберта Гудмундссона из «Дженоа», рассматривается кандидатура форварда «Наполи» и сборной Италии Джакомо Распадори. В миланском клубе ценят его универсализм.

Ожидается, что подписание Распадори может обойтись «Интеру» в 30 – 40 миллионов евро. Контракта 24-летнего форварда с «Наполи» рассчитан до лета 2028 года.