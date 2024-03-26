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Италия
26 марта 2024, 20:19 |
242
0

Интер может подписать форварда сборной Италии

Джакомо Распадори может покинуть «Наполи»

26 марта 2024, 20:19 |
242
0
Интер может подписать форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

Миланский «Интер» планирует летом существенно усилить линию атаки команды. Форвард «Порту» Мехди Тареми перейдет в качестве свободного агента, однако лидеры Серии А планируют еще одно подписание в атаку.

Кроме Альберта Гудмундссона из «Дженоа», рассматривается кандидатура форварда «Наполи» и сборной Италии Джакомо Распадори. В миланском клубе ценят его универсализм.

Ожидается, что подписание Распадори может обойтись «Интеру» в 30 – 40 миллионов евро. Контракта 24-летнего форварда с «Наполи» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник Corriere dello Sport
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