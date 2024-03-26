Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – ключевой игрок для сборной Украины»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (26 марта, 21:45):

– Вы, наверное, следили за игрой Украины против Боснии. Результат есть, но понравилась ли Вам игра нашей команды?

– Прежде всего надо сказать, что на первый план в этой игре выходил результат и я уже несколько раз говорил, что, когда у тебя есть результат в таком матче – это самое важное. Хотя мы все видим, что по игре нам надо еще добавлять, надо несколько изменений. Может быть, по-другому относиться. Главное – что у нас есть результат и то, что мы прошли дальше. Наши ребята продемонстрировали характер в этой игре. Откровенно говоря, было немного тяжеловато смотреть, когда ты проигрываешь в один мяч. Не так много у нас было моментов, поэтому, когда сравняли счет и вышли вперед, то это был приятный сюрприз.

Футбол играется до последней минуты и здесь стоит отдать должное боснийцам, которые играли очень компактно, от обороны, цеплялись за каждый мяч. С выходом второго форварда было гораздо приятнее смотреть, как Яремчук изменил ход этой встречи. Валидольный матч был. Я надеюсь, что следующая игра будет не такая простая и не такая легкая. И когда я смотрю как исландцы обыграли Израиль, то я понимаю, что это будет не проходная команда.

– Как Вы выше отмечали, в конце матча с боснийцами вышли два форварда. Стоит ли в поединке с Исландией играть по такой схеме? Или логичнее насытить центр поля?

– Мы давно так не играли с двумя форвардами. Это был шаг немного ва-банк. Я думаю, очень сложно начинать игру так, когда ты еще не много тренировался и не вырабатывал все по лекалу. Поэтому, на данном моменте, я бы играл по той схеме, которую ты давно уже изучаешь и знаешь.

Это и то, как мы будем передвигаться, отрабатывать дуэли и работать вместе. Если посмотреть на состав этой Исландии, то надо будет сто процентов насыщать центр поля. Потому что у этих исландцев очень мощная линия полузащиты. Они играют 4-4-2 и есть Гаральдссон, который является одним из ключевых игроков этой команды. Надо будет исключать также Альберта Гюдмюндссона, который играл в Нидерландах и которого я очень хорошо знаю. Кто-то говорил, – если я правильно помню, Роман Яремчук, – что это такой, условно говоря, Уэльс. Я думаю, что эта команда намного лучше играет технически, чем Уэльс.

– А кого из игроков нынешней сборной Украины Вы могли бы выделить?

– У этой команды молодое поколение. Одну игру кто-то лучше сыграет, вторую – кто-то другой. Когда я смотрю на наших ребят, то хочется сказать, что есть определенные игроки, которые сыграли очень полезный и сильный матч.

Я рад, что Андрей Лунин сыграл. Когда ты видишь, например, Владимира Бражко, как он вышел и спокойно сыграл. Очень круто сыграл. Я очень рад буду, если Виктор Цыганков вернется и сможет добавить уверенности команде. Он все-таки ключевой игрок для этой сборной. Мы знаем всех ребят, кому и что надо добавлять.

– Относительно вратарского звена. Перед матчем с Боснией было много мыслей - ставить в ворота Андрея Лунина или Анатолия Трубина. Сергей Ребров сделал выбор в пользу Лунина, а кто, на Ваш взгляд, должен играть в предстоящем поединке?

– Это такая люксовая проблема для нас. Я понимаю, если посмотреть на обоих игроков, то мы видим, что на данный момент они являются топовыми вратарями. Если говорить откровенно, я понимаю, почему поставили Лунина... Я понимаю, что у Трубина было больше кредита [доверия], он постоянно играет. Многие ждали, что он сыграет. Но я понимаю, когда ты играешь сейчас в «Реале», все игры в топ-чемпионате, топ-команде. То когда как не сейчас тебя испытать?! У меня нет каких-то мыслей, что сейчас надо кого-то менять.

Наш тренер сосредоточен и консервативен. Если у тебя есть сейчас вратарь, который показывает результат, то надо ставить одного вратаря. И здесь надо отталкиваться от того, какое у него физическое, ментальное, и психологическое состояние. Если Лунин в порядке, то надо его ставить. Если мы чувствуем, что, например, у Лунина какие-то физические проблемы или ментальные, то я очень спокоен, ибо знаю, что Трубин сыграет очень-очень хорошо.

– Финальный вопрос – ваш прогноз: кто летом поедет в Германию?

– Я очень не люблю эти прогнозы. Я не хочу даже допускать мыслей, что мы не пройдем исландцев. Я сегодня немного визуализировал то, когда мы проходим - как все ребята радуются. Это было бы очень-очень классно. Поэтому, я думаю, что не будет много забитых мячей. Я надеюсь, что мы победим с минимальным счетом.