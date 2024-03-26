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WTA
26 марта 2024, 15:59 | Обновлено 26 марта 2024, 16:00
216
0

Марта КОСТЮК: «Временами я трачу много энергии на борьбу с собой»

Украинская теннисистка – о своей эмоциональности

26 марта 2024, 15:59 | Обновлено 26 марта 2024, 16:00
216
0
Марта КОСТЮК: «Временами я трачу много энергии на борьбу с собой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о своей эмоциональности на корте.

«Я не люблю быть очень экспрессивной, но такие моменты случаются. Иногда я справляюсь лучше, но иногда мне хочется, чтобы было лучше. Я думаю, что от природы я очень эмоциональный человек, очень открытый и раскрепощенный, и не всегда легко быть спокойной и, как бы это сказать? Очень стабильной.

Я стараюсь принимать себя, потому что в определенный момент бороться с собой просто бессмысленно, потому что есть эмоции, которые проносятся через мою голову или через меня, и которые я просто не могу не выразить, не скрыть. И да, я думаю, что временами я трачу много энергии на борьбу с собой, на то, чтобы быть такой, какой я не являюсь. И конечно, мне все еще приходится постоянно искать этот баланс, чтобы не переборщить, чтобы это не изменило мою игру, чтобы это не было... Как бы это сказать? Такие моменты, они не приводят к тому, что я хуже играю, но все же мы постепенно идем к тому, чтобы найти нужный баланс», – сказала Марта.

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Источник Большой теннис Украины
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