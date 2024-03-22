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  4. Костюк рассказала, почему не сыграет в Майами и за сборную Украины
ITF
22 марта 2024, 23:07 | Обновлено 22 марта 2024, 23:10
1233
3

Костюк рассказала, почему не сыграет в Майами и за сборную Украины

Марта в очередной раз заболела и решила заняться своим здоровьем

22 марта 2024, 23:07 | Обновлено 22 марта 2024, 23:10
1233
3
Костюк рассказала, почему не сыграет в Майами и за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему снялась с престижного турнира в Майами, и почему не сыграет за сборную в рамках Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Я провела уже очень большое количество матчей, и я очень устала. Особенно это видно по тому, что я заболела очередной раз в этом году. Сейчас мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил на грунтовый сезон.

Я заболела сначала после Австралии – у меня было какое-то отравление, даже не знаю, что это было или инфекция или бактерия какая-то. Потом я очень сильно заболела в Дохе и пропустила ее и Дубай. Потом отыграла два турнира и снова сейчас заболела достаточно сильно. У меня уже третий день температура, которая очень тяжело сбивается и очень сильные боли в теле.

Поэтому я просто понимаю, что даже с этими дождями, которые сейчас будут здесь в Майами следующие два дня, я все равно не смогу нормально восстановиться. Так что думаю, мне нет смысла здесь сидеть и тратить время, которое я могу потратить на восстановление дома. Да к сожалению, пропускаю этот турнир, но надеюсь, что в целом сезон будет успешным и хорошим», – сказала Марта.

Отметим, что сборная Украины примет команду Румынии в США. Матчевая встреча состоится 12-13 апреля в Omni Amelia Island Resort, Флорида.

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Марта Костюк женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг WTA Майами
Источник Большой теннис Украины
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Elis
Одужання, Марто! Тримайся! Буває таке емоційне, ментальне і фізичне виснаження, коли багато працюєш на фоні перманентного стресу. Відпочинь і повертайся сильнішою! 
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+4
ptolemeus
А мені здається, що ніякої хвороби нема, і справжня причина зняття - "Зараз мені просто хочеться відпочити, поїхати додому і набратися сил на ґрунтовий сезон."
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0
Muskrat2
Може не варто по різним забігайлівкам ходити, навіть якщо вони п'ятизіркові. 
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0
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