Костюк рассказала, почему не сыграет в Майами и за сборную Украины

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему снялась с престижного турнира в Майами, и почему не сыграет за сборную в рамках Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Я провела уже очень большое количество матчей, и я очень устала. Особенно это видно по тому, что я заболела очередной раз в этом году. Сейчас мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил на грунтовый сезон.

Я заболела сначала после Австралии – у меня было какое-то отравление, даже не знаю, что это было или инфекция или бактерия какая-то. Потом я очень сильно заболела в Дохе и пропустила ее и Дубай. Потом отыграла два турнира и снова сейчас заболела достаточно сильно. У меня уже третий день температура, которая очень тяжело сбивается и очень сильные боли в теле.

Поэтому я просто понимаю, что даже с этими дождями, которые сейчас будут здесь в Майами следующие два дня, я все равно не смогу нормально восстановиться. Так что думаю, мне нет смысла здесь сидеть и тратить время, которое я могу потратить на восстановление дома. Да к сожалению, пропускаю этот турнир, но надеюсь, что в целом сезон будет успешным и хорошим», – сказала Марта.

Отметим, что сборная Украины примет команду Румынии в США. Матчевая встреча состоится 12-13 апреля в Omni Amelia Island Resort, Флорида.