НАКОНЕЧНЫЙ: «После выступлений в Исландии привез домой 7-8 тысяч долларов»

Воспитанник киевского футбола Игорь Наконечный вошел в историю как первый украинский легионер в Исландии.

Ровно тридцать лет назад он отправился в далекую страну, где успешно выступал за тамошний клуб «Вестманайяр». Выступая в нем в сезоне-1993, украинец успел сформировать мнение об особенностях исландского футбола. Об этом он и рассказал Sport.ua.

– Исландские футболисты достаточно мобильны, – дает характеристику сегодняшнему сопернику Украины Игорь Наконечный, – Еще в те времена, когда я играл за «Вестманайяр», они отличались особой физической мощью и выносливостью. Учитывая свои корни, даже невысокого роста исландец – крепыш еще тот! Футболисты всегда ориентировались на английский футбол, никогда не боясь силовой борьбы. Сейчас сборная Исландии, которая состоит исключительно из игроков из серьезных европейских чемпионатов, играет гораздо лучше, чем в пору моих выступлений в «Вестманайяре». Все ее футболисты являются квалифицированными, ведь опыт, приобретенный в разных футбольных странах континента, не проходит зря. И в отличие от прежних времен на всей планете люди научились играть в футбол. Исландцы – не исключение. Нынешняя сборная Исландии – хорошая команда. Они это доказали еще на двух крупных футбольных форумах – чемпионате Европы 2016 года и на чемпионате мира 2018 года.

Поэтому сборной Украины в сегодняшнем матче будет не слишком легко. Ожидаю тяжелую игру. Однако будем надеяться, что команде Сергея Реброва удастся преодолеть последний барьер на пути к Евро-2024.

– До вас из наших соотечественников в Исландии кто-то играл?

– Нет. Из украинцев я действительно был первым, кто поиграл в этой стране. А из представителей постсоветского пространства в Исландии за год до меня выступал грузин Мераб Жордания, который потом возглавлял Федерацию футбола Грузии. Правда, он играл за другой клуб - «Стьярнан».

– Как вы оказались в Исландии?

– С легкой руки Вячеслава Лещука, который в то время был президентом одесского «Черноморца». С ним мы раньше играли бок о бок в этой команде. Исландцы как-то приезжали в Одессу с деловым визитом по спортивной одежде, и в процессе общения оказалось, что в «Вестманайяр» нужен игрок моего амплуа. Лещук предложил мне попробовать – так я и оказался в Исландии.

– Что представлял собой «Вестманайяр»?

– Этот клуб не относился к категории ведущих в стране - то вылетал из элиты, то снова входил в нее. Базировался «Вестманайяр» на одном из небольших островов островного государства, куда нужно было добираться самолетом. Я так понял, что именно поэтому квалифицированные футболисты не слишком стремились к нему идти. Как впоследствии оказалось и в отношении меня, в этом клубе не могли долго держать игрока с высокой зарплатой. Хотя денег у них хватало (улыбается). Впрочем, все ребята, которые играли за «Вестманайяр», работали. Рыбным примыслом, который считается очень тяжелым трудом, они не занимались. Это была легкая работа - скажем, стричь газоны, лужайки и тому подобное. Чтобы не приходилось скучать, я тренировал исландских детей. Бесплатно.

– Вояж в северную страну в финансовом плане был для вас удачным?

– Тогда я привез из Исландии 7-8 тысяч долларов. По тем временам для Украины это были очень неплохие деньги. Их получил, проведя в «Вестманайяре» значительно меньше, чем полгода. В клубе не могли держать меня дольше, ведь он «вылетал» классом ниже.

– Что осталось в воспоминаниях об исландском периоде?

– Многое. Вулканы, гейзеры, рыба, птицы, овцы. Все было в новинку. А еще наши одесские корабли, которые заходили в островную гавань с целью рыбного промысла. Как-то я побывал на таком, пообщавшись с соотечественниками. О прелестях экзотической Исландии можно рассказывать долго. Меня поразил действующий вулкан, который был на моем острове. Благодаря живой огненной лаве вулкана функционировала местная система водопровода, которая обогревала дома. И теплые термальные бассейны, в которых купаться в холодных климатических условиях страны, было одно удовольствие, тоже поразили. А еще мне понравилась исландская столица. Рейкьявик - сказочный город.

– С кем-то из одноклубников по «Вестманайяру» отношения поддерживаете?

– Поначалу общался с одним из сербских легионеров, который тоже играл со мной. Он тогда мне очень помогал и немного владея русским объяснял, что и как. Некоторое время я с ним переписывался, но со временем общение сошло на нет. С исландцами же я ни с кем после возвращения в Украину не контактировал.

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