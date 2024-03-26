КАБАНОВ: «У украинской сборной козырей больше, чем у Исландии»
Экс-нападающий сборной Украины – о решающей игре сине-желтых в плей-офф Евро-2024
Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Тарас Кабанов эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы украинской и исландской сборных в сегодняшнем противостоянии в польском Вроцлаве в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы в Германии:
– Невыразительные действия украинской сборной на прошлой неделе в поединке с боснийцами могут пригодиться им при подготовке и в сегодняшней игре с исландцами. Я не могу сказать, что наши ребята недооценили балканцев, однако максимального настроя, концентрации я не увидел. Это же касается и нашего тренерского штаба. В Боснии и Герцеговине он медлил с контраргументами против тактики хозяев. Думаю, что во Вроцлаве все будет иначе, слишком дорого может стоить ошибка.
Конечно, это в определенной степени повлияет на действия обеих сборных, которые особо не будут рисковать и действовать с открытым забралом.
На мой взгляд, стартовый состав украинской сборной будет такой же, как в Зенице. Во Вроцлаве не обойдется без единоборств, потому что исландцы являются сторонниками силового футбола. Вот почему важно удивить их неуступчивостью.
Все решится в основное время. У украинской сборной больше игроков с международным опытом, высоким исполнительским мастерством и это поможет взять верх – 1:0.
Ранее мы сообщали, что Сергей Ребров уже определился с заявкой на матч против Исландии.
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