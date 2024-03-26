Чемпионат Европы26 марта 2024, 08:21 | Обновлено 26 марта 2024, 08:32
6093
5
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Виктор Цыганков доступен для тренера
26 марта 2024, 08:21 | Обновлено 26 марта 2024, 08:32
6093
5
Наставник сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии. В списке игроков присутствует хавбек Виктор Цыганков, который из-за травмы колена пропустил минувшую встречу с Боснией и Герцеговиной.
Вне заявки оказались защитники Александр Караваев, Денис Попов, хавбеки Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и форвард Даниил Сикан.
Матч Украина – Исландия состоится 26 марта, начало в 21:45. Победитель встречи летом сыграет на Евро-2024.
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Комментарии 5
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головне не випустити Матвієнка та Зінченка
На 70 мин.
Це збiрна не Украiiни,а лише двох команд в яких найбiльше грошей. Навiщо взагалi вiдривати сотнi боэздатних, молодих чоловiкив, яких зараз так не висточаэ ЗСУ, коли можно заздалегiть мiсця в ЧУ визначити стосовно фiнансовому статусу iiх власникiв.
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