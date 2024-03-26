Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии. В списке игроков присутствует хавбек Виктор Цыганков, который из-за травмы колена пропустил минувшую встречу с Боснией и Герцеговиной.

Вне заявки оказались защитники Александр Караваев, Денис Попов, хавбеки Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и форвард Даниил Сикан.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта, начало в 21:45. Победитель встречи летом сыграет на Евро-2024.