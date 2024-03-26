Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 08:21 | Обновлено 26 марта 2024, 08:32
6093
5

Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины

Виктор Цыганков доступен для тренера

26 марта 2024, 08:21 | Обновлено 26 марта 2024, 08:32
6093
5
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии. В списке игроков присутствует хавбек Виктор Цыганков, который из-за травмы колена пропустил минувшую встречу с Боснией и Герцеговиной.

Вне заявки оказались защитники Александр Караваев, Денис Попов, хавбеки Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и форвард Даниил Сикан.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта, начало в 21:45. Победитель встречи летом сыграет на Евро-2024.

По теме:
Букмекеры выставили актуальные котировки на матч Украины с Исландией
Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Франция – Чили. Прогноз и анонс на товарищеский матч
сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Виктор Цыганков сборная Исландии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Футбол | 25 марта 2024, 19:31 12
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне

Тренер оценил решающий поединок за выход на чемпионат Европы

Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Футбол | 25 марта 2024, 19:35 20
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину

Матч состоится 26 марта в 21:45

ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»
Футбол | 26.03.2024, 09:01
ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»
ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Теннис | 25.03.2024, 21:15
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
Футбол | 25.03.2024, 23:59
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
головне не випустити Матвієнка та Зінченка
Ответить
+2
April
На 70 мин.
Ответить
+1
aleks8-48
Це збiрна не Украiiни,а лише двох команд в яких найбiльше грошей. Навiщо взагалi вiдривати сотнi боэздатних, молодих чоловiкив, яких зараз так не висточаэ ЗСУ, коли можно заздалегiть мiсця в ЧУ визначити стосовно фiнансовому статусу iiх власникiв.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
25.03.2024, 07:11
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 07:40 20
Футбол
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
26.03.2024, 00:15 1
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
25.03.2024, 04:35 1
Теннис
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
24.03.2024, 11:21 40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем