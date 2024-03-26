Йожеф САБО: «С 1999 года тактика исландцев не изменилась»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился воспоминаниями об играх со сборной Исландии, а также спрогнозировал, как будет проходить матч против этих соперников в плей-офф отбора Евро-2024.

– Четверть века назад, когда мы вели соперничество с Исландией в групповом турнире отбора к европейскому первенству, сыграли с этим соперником вничью, 1:1, в Киеве и победили 1:0 в Рейкьявике, – вспоминает Йожеф Йожефович. – Могу сказать, что с тех пор тактика исландцев не изменилась. В этом я убедился по матчу Израиль – Исландия, в котором островитяне выиграли 4:1. По-прежнему они играют от обороны, очень хорошо защищаются и благодаря скоростным футболистам здорово действуют в контратаках. Это главное, что хотелось бы отметить.

Так что во вторник в поединке со сборной Исландии нам нужно быть очень внимательными. Надо не прогадать, кто мог бы быть максимально эффективным и не провалился бы на позиции опорного полузащитника – Сидорчук или Бражко. Очень внимательными нужно быть двум нашим центральным защитникам, ведь исландцы мощные и настойчивые ребята.

Что касается игры нашей сборной в атаке, то к чужим воротам будет трудно пробиться – это сто процентов! Я думаю, что у Мудрика не будет простора, чтобы вбегать на скорости в штрафную соперника. Ведь у исландцев будет подстраховка, и больше игроков будут задействованы в противостоянии с нашим мобильным полузащитником. Нужен исполнитель, способный обыграть «один в один». Поэтому у Сергея Реброва есть проблемы. Надеюсь, что во Вроцлаве сборная Украины выйдет с двумя нападающими – Яремчуком и Довбиком. Именно так, на мой взгляд, нужно играть. Мы ведь будем играть условно дома, и на трибунах стадиона будет очень много украинцев. Уверен, что они страстно будут болеть за нашу сборную, поэтому, конечно, нам негоже сидеть в обороне, – сказал Сабо.

Финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится сегодня, 26 марта на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве и начнется в 20:45 по местному времени (в 21:45 по Киеву).