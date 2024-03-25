Обвиняемый в бунте игрок Зари вернулся в общую группу

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Зари» Вячеслав Чурко не участвовал во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ в спаррингах луганчан с «Полесьем» (Ставки) и «Оболонью».

По имеющимся данным, футболист уже восстановился после повреждения и уже готов заниматься в общей группе.

Сегодня подопечные Юрия Коваля приступают к подготовке к календарному поединку 22 тура с «Металлистом 1925», который состоится 31 марта.

В этом сезоне Вячеслав Чурко провел за «Зарю» 11 матчей. Недавно его и еще одного игрока луганского клуба обвиняли в бунте.

Пока луганчане занимают в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 19 очков.

Ранее главный тренер луганчан рассказал о паузе своей команды в чемпионате.