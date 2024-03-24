КОВАЛЬ: «В спаррингах Заря делала ставку на игровую практику»

Во время паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Зари» провели сразу два контрольных матча: 22 марта победили аматоров из «Полесья» (Ставки) – 3:1, а на следующий день «Оболонь» – 2:1.

Наставник «Зари» Юрий Коваль эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сыгранных спаррингов:

– Нельзя сказать, что в этих противостояниях мы наигрывали тактические схемы, которые пригодятся в очередном календарном матче – с «Металлистом 1925», который состоится 31 марта. Эти команды действуют в совсем ином стиле, чем харьковчане. Вот почему, прежде всего, важно, что подопечные обогатились столь необходимой игровой практикой, прошли испытания единоборствами, ведь особенно «Оболонь» – соперник с бойцовским нравом.

И хотя результат в спаррингах не на первом плане, все же радует, что записали в свой актив победы. Да, у «Оболони» были шансы спастись от поражения, но созданные голевые моменты – это еще не взятие ворот.

Относительно состава «Зари», то отсутствовали Вячеслав Чурко из-за повреждения, Антон Боль, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, и Арсений Батагов, Игорь Горбач и Александр Яцык, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины.

Ранее мы сообщали, что «Заря» выиграла у «Оболони» товарищеский матч во время международной паузы.