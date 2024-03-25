КАРАВАЕВ: «Позитивный момент, что есть игроки, делающие результат с замены»

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу «желто-синих» в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1).

– После матча с Боснией и Герцеговиной все люди очень радуются, что мы прошли дальше, но все объединены еще одним мнением, что игра, мягко говоря, была очень плохая. Ты согласен?

– Да, мы уже разбирали эту игру. Что-то пошло не так. Разобрали все эти моменты, что где-то не так действовали на футбольном поле. Все эти ошибки разобрали, чтобы их не повторять.

Очень положительный момент, что игроки, которые хотят выходить и делают результат с замены. Потому что бывают такие игры, когда что-то не идет, какой-то рикошет залетает – ты проигрываешь. Очень важно иметь игроков на замене, которые могут выйти и дать результат.

– Бывает нефарт у всех, бывает где-то не получается индивидуально у кого-то. Но здесь первый наш момент – это 85-я минута. Вы разбирали, что можно сказать?

– Больше потому, что не выполняли установки тренера. Даже просто перемещение на поле где-то не так, как от нас хотел тренерский штаб. Прежде всего, нужно выполнять установку тренера, и чтобы все думали в одном направлении.

Бывает так, что как-то концентрация теряется и кто-то побежал не на ту позицию, кого-то перекрыл. Бывает так, что ломается рисунок и структура игры.

Всегда должна быть дисциплина на поле, что бы ни произошло. Поскольку соперник тоже играет и отталкивается от игры, которую ты показываешь. Они могут перекрыть тебе все зоны, перекрыть всех игроков. Надо быть терпеливым и отталкиваться от своего плана на игру.

– Параллельно шел матч Польша – Эстония. Эстония также играла в пять защитников – Польша катала просто без шансов. Как ни крути, все равно какой-то уровень футболистов. Все ожидания на то, что Украина однозначно была фаворитом.

– Мы говорили перед игрой, что всегда говорят: «Украина – фаворит». Но сейчас уже последние 2-3 года все подмечают, что футбол более-менее выравнивается. Четыре года назад мы играли против Люксембурга, а сейчас они показывают очень качественный футбол, хотя страна очень маленькая.