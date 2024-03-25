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  4. ОСАКА: «Поражение от Гарсии было обидным, матч против Элины – лучшим»
WTA
25 марта 2024, 12:26 | Обновлено 25 марта 2024, 12:27
399
1

ОСАКА: «Поражение от Гарсии было обидным, матч против Элины – лучшим»

Японская теннисистка – о выступлении в Майами

25 марта 2024, 12:26 | Обновлено 25 марта 2024, 12:27
399
1
ОСАКА: «Поражение от Гарсии было обидным, матч против Элины – лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака заявила, что поражение от Каролин Гарсии (5:7, 6:7) в третьем круге Miami Open останется с ней надолго.

«Это очень обидно, и, наверное, это останется со мной на очень-очень долгое время.

Это сложный вопрос, потому что я знаю, что довольно строга к себе. Что я вынесу из этого турнира? Думаю, я определенно провела свой лучший матч против Элины. Но сейчас я не думаю о себе слишком позитивно. Я определенно хотела быть лучше

Что я вынесу из этого турнира? Думаю, я определенно провела свой лучший матч против Элины. Но сейчас я не думаю о себе слишком позитивно. Я определенно хотела быть лучше.

Поражение в Майами значительно отличается от поражения в Индиан-Уэллсе, и я должна воспринимать это как положительный момент. Если быть реалисткой, то я нахожусь на восьмом месяце после рождения ребенка. Обычно я хочу выходить в четвертьфиналы, полуфиналы и финалы, но я просто думаю о каждом матче, который играю, как о прогрессе.

Я немного разочарована тем, что не смогла сыграть еще много матчей перед болельщиками, но будет здорово вернуться в следующем году», – сказала Осака.

В 1/8 финала в Майами Гарсия сыграет против 3-й ракетки мира Коко Гофф.

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Источник Tennis Majors
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Василий Гредюшкин
Треба  скинути  зайву  вагу  і  збільшити   рухливість. Все  інше  є .
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