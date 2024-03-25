Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» вернулись из Германии, где сыграли благотворительный матч, а уже завтра начнут подготовку к календарному поединку 22-го тура чемпионата УПЛ - с Кривбассом, который пройдет 30 марта.

По имеющейся информации, с криворожцами точно не сыграет дисквалифицированный Владислав Шарай. Еще у двух игроков – Евгения Морозко и Евгения Банады – повреждения. Именно по этой причине Морозко не принял участия в Эссене в спарринге с Рот-Вайсом.

Помогут ли Морозко и Банада в поединке с Кривбассом, станет известно в ближайшие дни.

В настоящее время «Верес» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее капитан «Верес» Богдан Когут поделился впечатлениями от пребывания в Германии.