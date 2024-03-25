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  4. Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения
Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 11:01 |
221
0

Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения

Ровенчане начинают подготовку к матчу с «Кривбассом»

25 марта 2024, 11:01 |
221
0
Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения
ФК Верес

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» вернулись из Германии, где сыграли благотворительный матч, а уже завтра начнут подготовку к календарному поединку 22-го тура чемпионата УПЛ - с Кривбассом, который пройдет 30 марта.

По имеющейся информации, с криворожцами точно не сыграет дисквалифицированный Владислав Шарай. Еще у двух игроков – Евгения Морозко и Евгения Банады – повреждения. Именно по этой причине Морозко не принял участия в Эссене в спарринге с Рот-Вайсом.

Помогут ли Морозко и Банада в поединке с Кривбассом, станет известно в ближайшие дни.

В настоящее время «Верес» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее капитан «Верес» Богдан Когут поделился впечатлениями от пребывания в Германии.

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Источник Sport.ua
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