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Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 20:05 | Обновлено 24 марта 2024, 20:39
726
1

КОГУТ: «Расстояние от Ровно до Эссена около 1550 километров. Было сложно»

Вратарь Вереса рассказал про товарищеский матч в Германии

24 марта 2024, 20:05 | Обновлено 24 марта 2024, 20:39
726
1
КОГУТ: «Расстояние от Ровно до Эссена около 1550 километров. Было сложно»
ФК Верес. Богдан Когут

23 марта ровенский «Верес» провел товарищеский и благотворительный матч с «Рот-Вайссом» Эссен из Региональной лиги. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба, который принимал украинский коллектив на своем поле.

Капитан «Вереса» Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от пребывания в Германии:

«Расстояние от Ровно до Эссена около 1550 километров и преодолеть ее сначала на клубном автобусе до польского Катовице, а затем на самолете, довольно тяжело. Но тот теплый радушный прием, который нам устроили в Эссене, минимизировал усталость от этого переезда. Не говоря уже о впечатлениях от противостояния с амбициозным «Рот-Вайссом», который прилагает усилия, чтобы пробиться во Вторую Бундеслигу.

Это был благотворительный матч и вырученные средства будут использованы, в частности, на развитие Академии «Вереса», два воспитанника которой – 16-летний Анатолий Выдрич и 15-летний Александр Наумов, кстати, дебютировали за основную команду именно с «Рот-Вайссом».

Тот международный опыт, которым мы обогатились в Германии, обязательно пригодится.

Ничего страшного не произошло, что потерпели поражение, поработаем над ошибками и в следующий раз сыграем лучше. Пока же главное, что практически все футболисты «Вереса» получили игровую практику в поединке с сильным оппонентом», – сказал Когут.

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Рот-Вайсс Эссен Верес Ровно товарищеские матчи благотворительные матчи контрольные матчи УПЛ Богдан Когут инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ByrJIyckp
Як можна в такий час мати наглість говорити про втому при переїзді автобусом в Європу з планшетами й хотдогами....доки ми всі не зрозуміємо як важко братві на 0 - всі будемо дівахами-кугутами
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