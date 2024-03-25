Экс-агент Яремчука: «В Динамо обвиняли Романа, что он пьет»
Сефер Алибаев высказался о нападающем сборной Украины
Экс-агент форварда «Валенсии» и сборной Украины Романа Яремчука Сефер Алибаев высказался о своем бывшем клиенте.
«Динамо» – не чужой клуб для Романа. В Киев он попал фактически в 12 лет, но там у него не пошло. Его обвиняли, что он нарушает режим и пьет, поэтому у него во время матчей были судороги. Все это выдумки. В действительности он всегда был режимным.
В чем причина, что он тогда не заиграл? «Динамо» тогда сделало ставку на Артема Беседина. Ну, и где сейчас Беседин, а где Яремчук? Яремчук ментально другой и разноплановый. Вообще в «Динамо» тогда Роман был третьим или четвертым нападающим, потому что при Сергее Реброве также играли Мбокани и Мораес», – рассказал Алибаев.
Ранее бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнениями о нападающих национальной сборной Украины накануне финального матча отбора на Евро-2024 против Исландии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даже если «ириски» решат задачу по спортивному принципу, они могут проиграть «кабинетные битвы»
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET