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Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 11:22 | Обновлено 25 марта 2024, 11:24
1790
1

Экс-агент Яремчука: «В Динамо обвиняли Романа, что он пьет»

Сефер Алибаев высказался о нападающем сборной Украины

25 марта 2024, 11:22 | Обновлено 25 марта 2024, 11:24
1790
1
Экс-агент Яремчука: «В Динамо обвиняли Романа, что он пьет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Экс-агент форварда «Валенсии» и сборной Украины Романа Яремчука Сефер Алибаев высказался о своем бывшем клиенте.

«Динамо» – не чужой клуб для Романа. В Киев он попал фактически в 12 лет, но там у него не пошло. Его обвиняли, что он нарушает режим и пьет, поэтому у него во время матчей были судороги. Все это выдумки. В действительности он всегда был режимным.

В чем причина, что он тогда не заиграл? «Динамо» тогда сделало ставку на Артема Беседина. Ну, и где сейчас Беседин, а где Яремчук? Яремчук ментально другой и разноплановый. Вообще в «Динамо» тогда Роман был третьим или четвертым нападающим, потому что при Сергее Реброве также играли Мбокани и Мораес», – рассказал Алибаев.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнениями о нападающих национальной сборной Украины накануне финального матча отбора на Евро-2024 против Исландии.

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Сефер Алибаев Роман Яремчук Валенсия Динамо Киев Артем Беседин
Источник Украинский футбол
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Ron Noiill
Якщо дивитися як він тоді грав, то можна запідозрити що він не тільки пив.
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