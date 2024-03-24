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  4. «Я об этом 2 дня думаю». Милевский поделился мыслями о форвардах Украины
Чемпионат Европы
24 марта 2024, 11:37 |
1115
0

«Я об этом 2 дня думаю». Милевский поделился мыслями о форвардах Украины

Бывший игрок сборной Украины хочет, чтобы против Исландии в основе играли 2 нападающих

24 марта 2024, 11:37 |
1115
0
«Я об этом 2 дня думаю». Милевский поделился мыслями о форвардах Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мыслями о нападающих национальной сборной Украины накануне финального матча отбора к Евро-2024 против Исландии.

– Артем, против Боснии Довбик играл в основе, но Яремчук, который вышел на замену, оформил гол+ассист. Как думаете, кого из нападающих Ребров выпустит в старте на Исландию?

– Хороший вопрос. Я об этом два дня думаю. Вероятнее всего, начнет Довбик, но я бы хотел, чтобы Украина сыграла в два нападающих и они оба сыграли с первых минут. Но вряд ли Сергей Станиславович Ребров в такой важной игре будет рисковать с первых минут. Надеюсь, что у Ромы Яремчука будет больше времени, чем в игре с Боснией. Благодаря ему жизнь продолжается и наши будут играть в финальном матче отбора за выход на Евро. Хорошо, что за 10 минут он все успел сделать, но хочется его видеть больше.

– А кто лично Вам импонирует больше, как форвард: Яремчук или Довбик?

– Мне Рома давным-давно нравится. Да, в «Валенсии» он не сразу начал. Помню, в октябре или ноябре я ему писал: «Давай. Все у тебя получится». Я его еще помню маленьким. Когда я был в «Динамо-2», то Яремчук только начинал. Я в нем сразу увидел задатки. У нас с ним похожий стиль. Я очень рад за него – что он все чаще играет в старте «Валенсии», забил «Реалу». Я не удивлен, что он практически в одиночку вытащил игру с Боснией. Слава богу, что у нас есть такие нападающие.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Артем Милевский Артем Довбик Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Спорт-Экспресс Украина
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