Дешам — о будущем Мбаппе: «Это не подлежит обсуждению, но беспокоит всех»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем форварда ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Напомним, контракт француза с парижанами заканчивается по окончанию нынешнего сезона. Сообщалось, что Мбаппе перейдет летом в мадридский «Реал».

«Он будет действовать, и он сообщит то, о чем некоторые люди сегодня говорят в условном наклонении и не только.

Вот и все, я думаю, это не подлежит обсуждению. Но это беспокоит окружающих», — приводит слова Дешама Telefoot.

Напомним, на днях Мбаппе не смог спасти сборную Франции от домашнего поражения в спарринге с Германией – 0:2. Форвард провел всю игру без замены, но смог отметиться лишь желтой карточкой.