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Франция
25 марта 2024, 10:24 | Обновлено 25 марта 2024, 10:25
179
0

Дешам — о будущем Мбаппе: «Это не подлежит обсуждению, но беспокоит всех»

Дидье Дешама, как и всех, также волнует вопрос трансфера форварда

25 марта 2024, 10:24 | Обновлено 25 марта 2024, 10:25
179
0
Дешам — о будущем Мбаппе: «Это не подлежит обсуждению, но беспокоит всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем форварда ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Напомним, контракт француза с парижанами заканчивается по окончанию нынешнего сезона. Сообщалось, что Мбаппе перейдет летом в мадридский «Реал».

«Он будет действовать, и он сообщит то, о чем некоторые люди сегодня говорят в условном наклонении и не только.

Вот и все, я думаю, это не подлежит обсуждению. Но это беспокоит окружающих», — приводит слова Дешама Telefoot.

Напомним, на днях Мбаппе не смог спасти сборную Франции от домашнего поражения в спарринге с Германией – 0:2. Форвард провел всю игру без замены, но смог отметиться лишь желтой карточкой.

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Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 сборная Франции по футболу Дидье Дешам
Источник Les Titis du PSG
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