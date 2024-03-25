Дешам — о будущем Мбаппе: «Это не подлежит обсуждению, но беспокоит всех»
Дидье Дешама, как и всех, также волнует вопрос трансфера форварда
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем форварда ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Напомним, контракт француза с парижанами заканчивается по окончанию нынешнего сезона. Сообщалось, что Мбаппе перейдет летом в мадридский «Реал».
«Он будет действовать, и он сообщит то, о чем некоторые люди сегодня говорят в условном наклонении и не только.
Вот и все, я думаю, это не подлежит обсуждению. Но это беспокоит окружающих», — приводит слова Дешама Telefoot.
Напомним, на днях Мбаппе не смог спасти сборную Франции от домашнего поражения в спарринге с Германией – 0:2. Форвард провел всю игру без замены, но смог отметиться лишь желтой карточкой.
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