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Англия
25 марта 2024, 09:27 | Обновлено 25 марта 2024, 09:37
613
0

Эрикссон поделился эмоциями от матча во главе Ливерпуля

Швед – о поединке легенд мерсисайдцев и «Аякса»

25 марта 2024, 09:27 | Обновлено 25 марта 2024, 09:37
613
0
Эрикссон поделился эмоциями от матча во главе Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен-Еран Эрикссон

Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон высказался о товарищеском матче легенд «Ливерпуля» и «Аякса» (4:2), в котором он руководил действиями «красных».

«Главные герои матча, на мой взгляд, – люди на трибунах! Экс-футболистам, которые играли, уже не по 20 лет, но они все равно проявили себя с лучшей стороны. Это был красивый матч. Фантастика, что парни приехали сюда со всей Европы, а Джеррард вообще из другой части света. Я запомню этот день на всю жизнь», – рассказал Эрикссон.

Как известно, в начале этого года Эрикссон сообщил, что проживет в лучшем случае один год, так как болен раком.

Ранее Свен-Еран Эрикссон рассказал о борьбе с раком поджелудочной железы.

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Свен-Ёран Эрикссон Ливерпуль Аякс товарищеские матчи
Источник ФК Ливерпуль
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