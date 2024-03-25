Эрикссон поделился эмоциями от матча во главе Ливерпуля

Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон высказался о товарищеском матче легенд «Ливерпуля» и «Аякса» (4:2), в котором он руководил действиями «красных».

«Главные герои матча, на мой взгляд, – люди на трибунах! Экс-футболистам, которые играли, уже не по 20 лет, но они все равно проявили себя с лучшей стороны. Это был красивый матч. Фантастика, что парни приехали сюда со всей Европы, а Джеррард вообще из другой части света. Я запомню этот день на всю жизнь», – рассказал Эрикссон.

Как известно, в начале этого года Эрикссон сообщил, что проживет в лучшем случае один год, так как болен раком.

Ранее Свен-Еран Эрикссон рассказал о борьбе с раком поджелудочной железы.